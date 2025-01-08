新竹緊急安置委託保母薪資遭拖欠 市府允改進

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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）時代力量竹市議員林彥甫說，新竹市社會處委託照顧緊急安置個案的多名保母遭拖欠薪資，他致電社會處關心後才撥款，市府應檢討。竹市府表示，將改進安置費用的撥付作業方式。

林彥甫今天表示，昨天接獲1名新竹市社會處委託照顧緊急安置個案的保母陳情，指稱她的薪資一直被拖延，去年11、12月的安置費及去年9、10月的額外照顧加給仍未領到，另有10多人遭遇同樣情況。

他指出，經致電社會處了解情況，相關費用確實卡在新竹市主計處尚未撥款。他致電關心後，昨天下午4時左右收到陳情人電話稱11、12月薪資已收到。

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林彥甫表示，這些保母為社會付出還遭拖欠薪資，要是沒有民代協助追問，不知道還要被拖多久，要求竹市府檢討如何調整流程，避免再次發生類似問題。

對此，新竹市社會處告訴中央社記者，將改進費用撥付作業方式，往後每個月初進行請款作業時，將由專人送達財政、主計單位並持續追蹤掌握入帳進度，讓安置家庭保母無後顧之憂。（編輯：戴光育）1140108