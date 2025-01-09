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強烈大陸冷氣團襲台 嘉義以北13縣市低溫特報
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台中最遠派出所 員警冬季特殊勤務幫遊客車綁雪鍊

2025/1/9 11:03
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市和平警分局勝光派出所，距離宜蘭僅4.8公里，卻與台中市區距離174公里遠，是台中最偏遠派出所；冬季遇風雪路況不佳，警員還得幫遊客車子綁雪鍊，所長謝子千笑說，所內員警必備技能。

市長盧秀燕8、9日進行2天1夜和平專案，今天到和平區視察台中最遠派出所勝光派出所，向執勤員警表達感謝與關懷。她表示，勝光派出所地處偏遠山區，此所距宜蘭僅4.8公里，與台中市區公路距離遠達174公里，有「台中最偏遠派出所」之稱。

謝子千簡報指出，轄區僅有83戶、151人口數，人口稀少，轄區內有知名賞櫻勝地武陵農場，每逢櫻花季時許多遊客上山賞櫻，冬季時路況不佳，員警會協助綁雪鍊，有時遇上遊客車輛拋錨、沒油，員警也會提油相救。

盧秀燕表示，勝光派出所的特殊地理環境，除守護山區居民安全，也執行觀光旅遊旺季交通疏導與治安維護工作，她特別帶來自己喜愛的小點心、春聯、小紅包，慰勞員警辛勞。

謝子千表示，勝光派出所目前共有6名員警，非休假期間都必須駐守派出所，平常則都住在派出所內宿舍，通常都要5至10天才能下山回家。

謝子千說，他本身是彰化人、現居台中市龍井區，從住家來到派出所路途遙遠，且久久才能回家一趟，感謝妻兒體諒與奉獻。

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謝子千提到，勝光派出所因地理位置特殊，一般例行性巡邏約需至少1小時30分，巡邏來回距離約35公里；若遇風雪或路況不佳，山路顛簸危險，需時更可能長達2至3小時以上。

他說，此外，所內員警都必須學會「綁雪鍊」，只要看天氣預報有劇烈寒流來襲，他們都會預先綁好雪鍊，有時還得協助遊客，是所內員警生活必備技能。（編輯：陳仁華）1140109

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