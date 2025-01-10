馬祖小三通航線訂票爭議 航商：回歸舊制

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（中央社記者潘欣彤連江縣10日電）兩馬小三通黃岐至北竿單程船班，因業者宣布需向陸方訂票引起民眾抗議，營運的國籍航商南北海運今天宣布，回歸舊制，民眾在台即可訂購來回票。

而因航商大和航運、長億航運結束營業後，導致兩馬小三通福澳至琅岐航線，21日起恐將只有中國籍福州程泰船務公司營運，連江縣政府交通旅遊局副局長王廣亞今天告訴中央社記者，南北海運已將相關申請送交交通部航港局，待核定後即可宣布開航時間並開放售票。

南北海運股份有限公司今天上午公告指出，兩馬小三通從南竿福澳港至中國福建省黃岐港、琅岐港航線，回歸原本訂票方式，民眾可用信箱、LINE官方帳號、電話、Google表單等方式，向南北海運訂購來回船票。此外，福澳往琅岐單程航班，亦可從馬祖海上交通訂位購票系統訂位。

程泰船務今天也以「安麒輪2號」名義轉發中國福州港客運站公告，指出因「通海路」售票系統更新升級中，待完成後，後續將開放網頁版、小程序等多元化訂票管道。目前售票恢復至「福州港客運站」公眾號微信端、電話與現場購票等方式。

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王廣亞說明，兩馬小三通近日因訂票機制變更，引起許多民眾關心，為免影響旅客購票與乘船權益，經協調後，航商決定恢復原本售票機制。而福澳至琅岐航線因搭乘人數較多，故已要求航港局盡快通過航商申請，讓兩馬小三通航班能維持既有班次。

根據南北海運統計，春節期間兩馬小三通航班訂位狀況，25、29、30日福澳港往黃岐港已客滿。（編輯：林恕暉）1140110