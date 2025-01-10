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新北市板橋醫療園區BOT招商 擬建大型區域級醫院

2025/1/10 17:58（1/10 18:11 更新）
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「新北市板橋醫療園區」於民國113年12月11日依促進民間參與公共建設法公告招商，10日下午則由衛生局舉辦舉辦說明會，說明投資基地環境、發展構想、投資開發規範。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月10日
「新北市板橋醫療園區」於民國113年12月11日依促進民間參與公共建設法公告招商，10日下午則由衛生局舉辦舉辦說明會，說明投資基地環境、發展構想、投資開發規範。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年1月10日
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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市板橋醫療園區將以民間參與投資興建、營運（BOT）方式招商；衛生局今天舉辦說明會，規劃籌設急性一般病床499床之大型區域級教學醫院，提供24小時急診醫療服務。

市府衛生局發布新聞稿表示，「新北市板橋醫療園區」於113年12月11日依促進民間參與公共建設法公告招商。今天下午由局長陳潤秋說明投資基地環境、發展構想、投資開發規範。

陳潤秋在招商會表示，為提升板橋區及鄰近區域醫療照護資源，板橋醫療園區規劃籌設急性一般病床499床之大型區域級教學醫院。基地範圍包括衛生局、板橋區衛生所、市立聯合醫院板橋院區，及醫院對面的新埔立體停車場，面積1.43公頃。

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衛生局說，以民間參與投資興建營運（BOT）方式招商，初步模擬規劃地下4層、地上14層，提供24小時急診、內、外、婦、兒、早療等，更在地化與專業的全方位科別醫療服務。

衛生局說，實際規劃內容，由未來經營團隊依重點、醫療發展特色規劃，提升照護服務量能與品質，並配合政府醫療保健政策、平衡地區資源，增加急性醫療服務量能及公共衛生，以維護市民就醫權益。（編輯：張銘坤）1140110

#市府衛生局
#陳潤秋
陳潤秋
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