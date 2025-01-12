草屯鎮長補選簡賜勝競總成立 韓國瑜勉未來責任重大

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）國民黨草屯鎮長補選候選人簡賜勝今天成立競選總部，立法院長韓國瑜出席說，簡賜勝是全縣最高票縣議員，也捐選舉補助款幫助弱勢；簡賜勝要從民代跳到鎮長，未來責任越來越重大。

韓國瑜、南投縣長許淑華、台中市長盧秀燕、前南投縣長林明溱與國民黨立委馬文君、游顥、謝龍介，以及多名縣議員出席，韓國瑜致贈好彩頭給簡賜勝祝福當選，現場氣氛熱烈，韓國瑜致詞除提及與前草屯鎮長簡景賢好情誼，也呼籲一棒交一棒，團結讓簡賜勝當選。

韓國瑜致詞表示，議員、立委都是「圓的」，鎮長、縣長，所有的長都是「長的」，「圓的」議員及立委代表沒有實權只能監督，鎮長、縣長、總統才能照顧人民、好好執政，因此，簡賜勝要從「圓的」跳到「長的」，代表未來挑戰完全不一樣，肩膀責任越來越重大。

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韓國瑜說，許淑華認真施政，讓南投越來越好，加上馬文君、游顥非常認真爭取地方建設及預算經費，交給南投縣長全力執行，其中包含草屯鎮，讓簡賜勝全力推動，進入善良的循環，會讓草屯越來越好，拜託草屯鄉親，有最好立委、最好縣長，也要有最好鎮長。

許淑華致詞說，候選人只會說「發錢」是很廉價政見，什麼工作都不用做，發錢就好，但要發錢，也要有錢能發，沒錢怎麼發，所以她要在此感謝前縣長林明溱「持家有道」，讓她擔任縣長有建設發展空間，也感謝馬文君、游顥等國民黨及民眾黨立委通過財政收支劃分法修正案，讓南投1年增上百億統籌款。（編輯：陳仁華）1140112