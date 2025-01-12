花蓮縣府致力傳承原民文化 壽豐部落聚會所動土
2025/1/12 16:17（1/12 17:41 更新）
（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）推動「一部落一聚會所」，花蓮縣政府陸續爭取花東基金新台幣4.5億多元，完成興建28座聚會所。今天壽豐部落聚會所舉行動土典禮，縣府盼營造部落宜居環境，傳承原民文化。
縣長徐榛蔚透過新聞稿表示，「一部落一聚會所」是花蓮縣政府積極推動花蓮縣原住民族部落文化傳承的願景與目標，自民國106年爭取花東基金，陸續獲得花東二期經費2億5789萬元（16座）及花東三期經費1億9940萬元（12座），共4億5729萬元，完成興建28座聚會所。
然而地方仍有聚會所興建需求，縣府再於花東第四期（113-116年）綜合發展實施方案爭取核列2億元，持續興建及修繕部落聚會所。
徐榛蔚指出，壽豐部落聚會所是壽豐鄉第5座興建部落聚會所，感謝立法委員為地方向中央爭取計畫。聚會所是族人日常集會、傳授智慧、儀式祭典、凝聚部落精神與促進文化傳承的重要空間，縣府將持續與各鄉鎮市公所共同合作，營造部落宜居環境，為部落的文化傳承而努力。
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花蓮縣政府原住民行政處說明，與鄉公所共同提案爭取補助2198萬元，興建壽豐部落聚會所，建築面積共611.46平方公尺，工期預計300日曆天。
壽豐鄉內自中央推動部落聚會所興建計畫以來，除壽豐部落聚會所之外，共和、豐山德洛及豐裡部落聚會所也在113年7月至8月陸續啟用，另光榮部落聚會所預計今年3月竣工。（編輯：李錫璋）1140112
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