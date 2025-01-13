花蓮太平洋燈會 上千名學童揮灑「希望之牆」具意義

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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）2025花蓮太平洋燈會將於17日至2月16日在花蓮市日出大道亮相，由1500名小學生揮灑完成的「希望之牆」最具意義；縣府說，以百花齊放為主題，象徵大家共同努力，燦爛花朵盛開。

花蓮縣政府觀光處發布訊息表示，今年的燈會主題「百花齊放」，象徵花蓮在經歷過0403地震後，重生並綻放出無限的生命力，為「繁花盛開」計畫揭開序幕。集結花蓮縣內24所國小的學童，以純真與創意彩繪出1500顆燈籠，每盞燈籠都滿載夢想與祝福，象徵花蓮從「心」出發，邁向璀璨未來，也為遊客與返鄉遊子帶來溫馨的光芒，照亮花蓮的每個夜晚。

花蓮縣政府觀光處長余明勳表示，此次活動打造「全國最美燈會在花蓮」，讓遊客都能感受到花蓮的光影魅力。現場規劃包含多項精彩亮點，其中包括科技主燈秀「花好月圓」，以現代科技與藝術結合為特色，打造出震撼心靈的視覺盛宴。

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「百花齊放」以100朵巨型花朵為亮點，將繽紛的色彩點亮夜空。每一朵花朵都由精心設計的燈光和色彩組合構成，展示出花蓮獨特的自然美和文化底蘊；「希望之牆」是由24所國小學生共同創作的彩繪燈籠牆，展現了花蓮年輕一代的創意與希望，以及「未來之光」光環境區充滿創意與未來感，透過光影與環境設計的巧妙融合，打造出夢幻的時空隧道。

花蓮13個鄉鎮將於1月17日同步點亮懸掛於主要街道的串串紅燈籠，營造濃厚的佳節氛圍，更能在璀璨燈光中體驗花蓮的熱情與活力，讓燈會成為大家都能參與的光影盛宴，有關活動詳情可上官網查詢。（編輯：李淑華）1140113