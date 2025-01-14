20萬株矮牽牛花花海登場 澎湖蛇年走春日夜繽紛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣14日電）澎湖佔地近2公頃、20萬株矮牽牛花花海，今天對外開放，還搭配以「蛇」為主、創意滿點裝置藝術，以及追風音樂燈光節燈海，讓花海園區日夜繽紛美麗，將是蛇年春節走春最佳景點。

澎湖「蛇來運轉過好年」花海主題園區，今天由縣長陳光復、農漁局長陳高樑與林務公園管理所長李振綱及100餘名小朋友一起前往澎湖休憩園區花海展區，先睹為快，園區也正式對外開放參觀。

陳光復表示，休憩園區花海是他在民國104年起擔任縣長時推動的，在縣府團隊努力下，成功克服澎湖氣候挑戰，打造出大面積、色彩繽紛花海景觀，迄今已邁入第11年，不僅是鄉親們新年走春熱門景點，更已成為澎湖特色年度盛事，希望花海能帶給大家一個美好春節回憶。

透過 Google News 追蹤中央社

澎湖縣政府農漁局表示，今年花海主題為「2025蛇來運轉過好年」花海主題園區，林務公園管理所在1.8公頃區新植有20萬株、10種色彩繽紛矮牽牛花，花海園區中並以「蛇」為主的創意滿點「輪胎蛇」與「風車蛇」裝置藝術，以及追風音樂燈光節的藝術燈海，為花海增添藝術氣息，讓花海白天夜間各有不同氛圍，更加精彩吸睛。

澎湖林務公園管理所表示，休憩園區花海活動，自今天起至3月31日止開放參觀，由於花期較短，民眾要把握時間前來賞花；此外，為維護園區自然美景，在賞花同時，不要採集或踩踏任何花草，共同守護這片美麗花海。（編輯：陳仁華）1140114

邁入第11年的澎湖花海活動14日起在休憩園區展出，以「2025蛇來運轉過好年」為主題，邀請民眾於春節期間攜家帶眷前來賞花走春。中央社 114年1月14日