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南投燈會1/25開幕 設貓貓蟲咖波專屬燈區

2025/1/16 17:32（1/16 17:41 更新）
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2025南投燈會將於25日開幕，縣府表示，今年燈會期間，民眾只要在南投合法旅宿住宿並於南投購物消費，滿額即可兌換限量貓貓蟲咖波聯名紀念幣雙幣套組，僅住宿的遊客也能以住宿憑證領取蛇年小提燈。圖為南投縣長許淑華（右）秀出蛇年小提燈。（南投縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年1月16日
2025南投燈會將於25日開幕，縣府表示，今年燈會期間，民眾只要在南投合法旅宿住宿並於南投購物消費，滿額即可兌換限量貓貓蟲咖波聯名紀念幣雙幣套組，僅住宿的遊客也能以住宿憑證領取蛇年小提燈。圖為南投縣長許淑華（右）秀出蛇年小提燈。（南投縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年1月16日
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（中央社記者鄭維真南投縣16日電）2025南投燈會將於25日開幕，主燈「拾來富貴」呼應金蛇年，定時展演將採迪士尼夜間花車遊行模式，並設有「貓貓蟲咖波」專屬燈區，預計2月16日閉幕。

南投縣政府今天舉行南投燈會宣傳記者會，縣長許淑華宣布，燈會將從1月25日啟動，除除夕不開放，活動直到2月16日才閉幕。

許淑華表示，南投燈會邁入第10年，燈會期間主燈展演將採迪士尼夜間花車遊行模式，以旋轉燈座搭配燈光、吐霧特效，結合舞蹈演出，呈現視覺、聽覺雙重享受。

許淑華指出，今年設置「貓貓蟲咖波」專屬燈區，有7公尺高副燈及13組大型燈組，呈現南投宜居城市與觀光特色；空中則有500台無人機秀，預計呈現8場「貓貓蟲咖波X南投燈會10週年」圖像，並搭配煙火同步施放。

許淑華說，1月25日開幕將由藝人周湯豪登場演出；1月26日為許富凱、陳隨意、李子森、杜忻恬等台語歌手演唱；2月15日由李英宏、Ozone接力演出。1月31日、2月1日、2月16日則是藝文主題日，由多個優秀團隊表演。

根據縣府資料，11個主題燈區中，今年再與3名藝術家合作，創作「豐光獸」、「拾光獸」和「投光獸」，代表南投山川及生態之美，並透過回收物品打造「永續綠洲燈區」，呈現南投於環境永續的堅持和努力。

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除靜態展示燈區，音樂家范揚景訂製音樂水舞秀，結合聲、光、影像，將在水舞廣場展演。今年加入以紙箱為材質的地景裝置物，兼具趣味環保，讓民眾拍照打卡。

縣府表示，為帶動新春旅遊熱潮，今年燈會期間，只要在南投合法旅宿住宿並於南投購物消費，滿額即可兌換限量貓貓蟲咖波聯名紀念幣雙幣套組，僅住宿的遊客也能以住宿憑證領取蛇年小提燈，每日限量供應。（編輯：郭諭儒）1140116

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