花蓮壽豐鄉發關懷金1000元 3/22起開放領取

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）去年0403地震及接連颱風，花蓮壽豐鄉編列經費，發放鄉民每人新台幣1000元慰問金，是震後花蓮首發放關懷金的鄉鎮，將於3月22日起開放領取，預計發送人數1萬6737人。

繼花蓮縣府去年底發放縣民每人面額3000元振興券，壽豐鄉公所接力加碼，追加編列1700萬元經費，獲代表會通過，將發放1000元現金。

壽豐鄉長曾淑懿說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、地震及颱風接連衝擊，地方產業蕭條，上任後推出生育津貼每胎2000元、鄉民意外險及提高老年津貼等福利，今年加碼發放鄉民1000元振興關懷金，希望減輕鄉民生活負擔。

曾淑懿指出，3月22日起開始發放，全鄉15村預計發送人數1萬6737人，以志學村2882人最多，發放對象為2024年12月31日前設籍壽豐鄉的鄉民。

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壽豐鄉振興關懷金發放時間為3月22至28日上午9時至下午4時，在壽豐鄉公所第一會議室領取，米棧、月眉、水璉及鹽寮村等偏遠地區，可就近在村辦公室領取，逾期不補發。

有鄉民聽到振興關懷金發放消息，開心之餘，還頻確認「是不是詐騙」；也有鄉民認為1000元不無小補，夠買1個月份的白米。（編輯：郭諭儒）1140118