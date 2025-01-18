台東龍田崑慈堂香火鼎盛 發放長輩千元紅包

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東縣鹿野鄉龍田村崑慈堂因神社和百年苦楝樹加持，近年香火鼎盛，管委會通過發放長輩千元紅包和白米，村內總計約200名長輩，領取的長輩開心說「今年春節的第1個紅包」。

今天上午9時龍田村的長輩前往崑慈堂前排隊領紅包、白米還有春聯，一旁志工則忙著布置表演舞台和辦桌事宜。崑慈堂今天舉辦「龍田尾牙宴」除了發放長輩紅包外還犒賞軍人餐敘。

許多長輩拿到紅包開心地打開看看，陳姓阿嬤說「這是今年過年（春節）拿到的第1個紅包，而這包米剛好用來煮給返鄉的兒孫吃，感受故鄉的香味」。

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崑慈堂主委陳建光幫忙長輩整理身分證和帶路。他說，崑慈堂因為有神社和被村民稱為「慈濟樹」、台東政府列管的百年苦楝樹加持，以及管理委員會的用心、媽祖庇佑，因此香火鼎盛，委員會開會通過發紅包給長輩，村內總計約200名長輩。

鹿野鄉另1個香火鼎盛的永安聖安宮，今天也邀請書法家寫春聯贈送給村民。副主委傅錦英表示，聖安宮是有歷史的媽祖廟，也是地方的信仰中心，還有獨特的玉龍泉水和景觀步道，吸引遊客和信徒添香火，因此贈送村民春聯，迎接新年。（編輯：郭諭儒）1140118