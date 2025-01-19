擁永久居留者同享台中公車優惠 外國人讚人情味濃

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）已取得外僑永久居留證且居留地址在台中者，可享台中市民限定雙十公車優惠；來自法國的班諾瓦大讚「台中福利好」，定居台灣逾30年的日本籍福光雅典直呼「就愛台中人情味」。

台中市府交通局今天發布新聞稿，市長盧秀燕新年為外籍友人送好禮，已取得外僑永久居留證且居留地址在台中者，可享市民限定雙十公車優惠，搭公車10公里免費，超出10公里最多只需新台幣10元。

在菜市場賣法國甜點的「台灣女婿」班諾瓦（Benoit）來台14年，現在台中第五市場擺攤賣肉桂捲；班諾瓦說，騎機車來往市場很方便，自己也有好幾張悠遊卡，常與家人搭公車出門，公車福利政策對外國友人來說「像甜點一樣甜進心裡了」。

日本籍福光雅典來台灣30多年，在台中落地生根，還是北屯區二分埔福德宮虔誠信徒，平昌里長劉慶雲說，福光雅典為台日混血兒，日本讀書後選擇來台，會聽講國台語，也能熟練搭乘捷運；有永久居留資格的外國人也可享市民優惠，福光雅典指出，生活在台中市他很自在與滿足。

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雙語中小學的美籍老師Andrew Cribbs說，台中公車服務好，公車站點都有中英文；來台中4個多月的Lisa Pickren，透過搭乘公車認識台中，2人都許願「再住久一點」。

交通局長葉昭甫表示，符合雙十公車優惠資格的外國友人別忘記申請這項好福利，可攜帶「外僑永久居留證」及「電子票證」至台中市新市政大樓、交通局、各區公所、各戶政事務所、捷運綠線各捷運站及市立圖書館等107處，進行交通卡乘車優惠綁定。（編輯：陳仁華）1140119