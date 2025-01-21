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花蓮特產業者捐助失親兒 接續五月天善循環

2025/1/21 12:32
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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）嘉南地區今天凌晨發生多起有感地震，花蓮人感同身受，日前「五月天」公益演出鼓舞0403震後的花蓮，1家伴手禮業者深受感動接續善循環，撥營收10萬元捐助失親兒基金會。

「洄瀾薯道」董事長劉瑞祺說，半夜的地震花蓮都很有感，可以想見嘉南地區搖晃多劇烈，0403花蓮地震的恐懼回憶又出現，希望嘉南一切安好，也給予最大祝福，自己過去也曾在台南讀大學，希望朋友、同學都平安。

劉瑞祺表示，0403地震以後，花蓮幾乎沒有觀光客，自己的企業也是嚴重受災戶；但是這段時間花蓮受到各界關切與支持，身為在地企業，也要接續「五月天」的善循環，更希望能拋磚引玉。

劉瑞祺說，五月天巨額採購花蓮特產，自己就受惠很大，也仿效以茄芷袋加購的方式販售給消費者，每一只另捐款新台幣100元給「失親兒基金會花蓮服務處」，五月天花蓮演唱會結束後，今天彙整新台幣10萬元表達心意。

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失親兒基金會花蓮服務處主任溫敏慧表示，目前開案服務522名花蓮失親兒少，失親的家庭8成以上為父親過世，大多由母親承擔起照顧及經濟重擔。面對家庭經濟弱勢的狀態，許多就學的大孩子們，為了減輕家裡的經濟負擔，幾乎都靠著就學貸款、半工半讀、寒暑假努力打工存錢來完成學業。

溫敏慧指出，0403地震後，花蓮觀光產業受到劇烈衝擊，連帶許多在飯店民宿工作的媽媽們，以及在餐廳小吃店打工的大孩子們，收入受到影響。感謝花蓮業者愛心義舉，期盼能幫助失親孩子們安心過年，年後開學能穩定順利就學。（編輯：郭諭儒）1140121

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