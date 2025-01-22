嘉義文化路夜市因應春節人潮 提前自晚間6時管制

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義市文化路夜市觀光人次去年1至10月高達1330萬人次，市府因應春節觀光，夜市區域車輛管制時間提早1小時，自晚間6時起管制，確保遊客安全及夜市活動順暢。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，交通部觀光署統計去年1至10月，文化路夜市觀光人次高達1330萬人次是全台第2；因夜市位於市中心交通便利，是最熱鬧的路段，但經常接獲民眾反映，常有汽機車爭道，需提前管制機動車輛進出，以維護行人安全。

市府因應農曆春節期間，文化路夜市會湧入大量遊客人潮，因此，自1月25日至2月2日，試辦文化路夜市區域的車輛管制時間，將由原定的晚間7時提前自晚間6時開始管制。

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市府表示，將針對春節管制措施成效檢討評估，並滾動調整，如成效顯著反應良好，未來研議擴大於平時的假日實施，以改善夜市行人環境與交通秩序。

市府指出，文化路夜市管制區域為中正路以南至民族路以北；管制時間為1月25日至2月2日晚上6時至11時；管制車輛為汽機車、自行車及2輪以上車輛。若是救護車、警備車、消防車、工程車、郵務車等執行任務車輛，免受管制限制。（編輯：郭諭儒）1140122