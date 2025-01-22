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新北土城大安、新洲公托啟用 網路報名至2/17

2025/1/22 17:57
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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市土城區大安、新洲公共托育中心今天啟用，共可收托105名幼兒，市府說，兩家公托可串聯就業與家庭，讓勞工安心就業。即日起開放網路報名至2月17日，若登記超額則抽籤。

市府今天發布新聞表示，土城區大安公托中心委託中華兆陽文教發展協會辦理，為社宅公益空間。新洲公托中心則委託家庭婦幼關懷協會辦理，為工業區立體化回饋空間。

市府說，兩家公托今天啟用，並開放網路報名至2月17日，下午5時止。如登記人數超過收托名額，將於2月19日抽籤，當天下午2時公告。大安公托可收托60名0至2歲嬰幼兒，新洲公托可收托45名。

市長侯友宜下午主持啟用典禮時表示，新北市孩子愈生愈少，民國100年新北出生數有3萬6000人，但去（113）年只剩下1萬6000餘人。

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他說，鼓勵在場的年輕父母多生育，市府將持續評估現有資源分配，找尋適合場域，以滿足更多家庭對托育服務的需求。

社會局副局長吳淑芳、國民黨市議員林金結、黃永昌、民進黨市議員廖宜琨、土城區長周晉平，今天一起參加兩家公共托育中心啟用儀式。（編輯：張銘坤）1140122

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