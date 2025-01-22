桃機旅客版畫印製蛇年春聯與紅包袋 體驗台灣年

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（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）迎接農曆春節的來臨，桃園機場免稅店業者，在管制區規劃台灣師大國際版畫展，今天更推出年節版畫製作活動，邀請國內外旅客，將蛇年的圖案透過版畫印製在紅包袋或春聯上。

昇恆昌免稅商店表示，台灣版畫文化起源於明清，後來逐漸發展出本土特色，不但承載祝福與祈願的意義，也記錄台灣社會的歷史與風俗，為迎接蛇年來臨，特別在桃園國際機場第一航廈A區及A9文化藝廊，展出「印采盈春 臺灣師大國際版畫中心十週年展」。

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為了讓旅客感受台灣的年節文化，免稅店業者今天特別在桃機，規劃2場次版畫體驗活動，帶領國內外旅客親自創作版畫，版畫老師特別將喜慶的蛇年圖案融入機場元素，帶領旅客親手印製於紅包袋或春聯上，除象徵旅途平安順利，也讓旅客體驗台灣版畫魅力。

另外，為滿足國內外旅客的飲食需求，桃機免稅商店業者今天在第一航廈B4候機室旁打造全新美食區「樂饗食尚」，除嚴選台灣在地食材，推出各式米食餐點，更攜手獲米其林綠星殊榮的餐飲業者合作推出全素美食，同時引進知名手搖飲品，提供國內外旅客台灣美好的味蕾記憶。（編輯：張銘坤）1140122