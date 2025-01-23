農廢變綠金 雲林將設首座鳳梨葉自動化取纖循環場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林鳳梨種植面積逾880公頃，每年產生許多農廢，為達全循環、零廢棄，民進黨立委劉建國媒合產官學，在雲林古坑設置首座區域型鳳梨葉自動化取纖循環場，要讓農廢變綠金。

農糧署今天在雲林舉行「雲林首座鳳梨葉自動化取纖循環場計畫啟動」記者會，劉建國、農糧署副署長姚志旺、永興果菜生產合作社理事主席黃威騰等出席。

姚志旺表示，雲林地區鳳梨種植面積約880公頃以上，農民往往採收鳳梨果實後，忽略鳳梨葉片可循環利用且深具減碳及永續效益的植物纖維，反將其視為廢棄物，殊為可惜。

姚志旺指出，鳳梨葉片經取纖作業後，可初步取得鳳梨纖維，經適當加工程序可將鳳梨纖維製作成紗線，再後製成衣帽及編織提袋等紡織品，使鳳梨葉片轉換成高價值植物纖維產品；鳳梨莖葉及取纖作業產生的渣料，也可分別產製酵素、飼料及人造皮革等加值化產品。

為推動循環農業，在劉建國媒合下，農糧署輔導建置，永興果菜生產合作社、虎尾科技大學與紡織產業綜合研究所攜手合作，建立在地植物纖維產業鏈，做到鳳梨全循環、零廢棄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃威騰說，以往農廢直接就地掩埋當堆肥，如今鳳梨全株可以再利用，做到零廢棄，場域即將建置，為台灣農業打造永續發展的未來，預估每年約可處理上千公噸鮮果農廢。

劉建國強調，政府積極推動循環經濟，將農業廢棄物轉化為資源，期許持續推動產業轉型升級，並將此經驗推廣至其他農作物，打造一個資源循環、永續發展的農業生態系。（編輯：陳仁華）1140123