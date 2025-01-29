南鯤鯓代天府抽國運籤 與2017年同一張

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市北門區南鯤鯓代天府大年初一抽國運籤，在第2支籤就抽出「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安」，與2017年抽出籤詩相同。

有「台灣王爺總廟」美名的南鯤鯓代天府，今天舉辦抽蛇年國運籤活動，全程依古禮進行，在第2支籤抽出後就獲得擲筊確定，過程不到20分鐘，抽出「五十四籤庚戌」，籤詩內容為「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安。」

抽籤後不久，有民眾認出此籤與廟方2017年抽出的國運籤相同，引發眾人議論。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名接受媒體聯訪表示，此籤詩字面上雖是「下下籤」，但每人對籤詩解讀不同，背後涵義不一定不好，他個人認為，從籤詩內容來看，近期國際上政治、經濟等議題動盪，台灣也會受到連動影響，但到了年中時就會出現轉機，到了年底可能更不一樣。

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侯賢名表示，籤詩解讀見人見智，但不管是什麼籤，全體民眾一起打拚，就會是不一樣的境界。

南鯤鯓代天府曾在2015年抽出籤首為「武則天坐天」國運籤，被外界聯想為女性執政，後來前總統蔡英文贏得大選，使廟方每年大年初一抽國運籤備受關注。（編輯：郭諭儒）1140129