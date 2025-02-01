台灣啟動數位牧民招募 德美越等國進駐台南

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（中央社記者張榮祥台南1日電）國家發展委員會去年12月在台南市啟動數位牧民招募，也使台南成為第1個引入數位牧民的城市。台南市政府今天表示，目前已有德國、美國及越南等數名數位牧民進駐台南。

南市府研究發展考核委員會今天告訴中央社記者，台灣首站國際數位牧民服務據點落腳於台南市友愛市場數位創生聚落，如今有德國、美國、越南等數名數位牧民進駐，這些數位牧民以一般工作簽證或觀光簽證入境，有效期間是3個月。

研考會指出，隨國發會推動數位牧民政策，外交部今年1月開放數位牧民簽證申請，目前台南尚未有人透過外交部申請數位牧民簽證進駐（最長有效期間6個月），但相信未來將有更多數位牧民到台南。

友愛市場數位創生聚落位於中西區觀光精華地段，鄰近商圈與歷史古蹟，便於數位牧民探索城市文化，未來將透過國際交流活動，邀請數位牧民團體來訪，增加在地數位人才互動，促成更多國際合作。

研考會表示，友愛市場數位創生聚落去年11月開幕，迄今已吸引逾60名進駐者，涵蓋數位工作者、創業者、工程師、藝術家及親子工作者等專業領域人才，且透過黑客松、工作坊及講座等匯聚產官學研民創新想法，促成數位相關議題探討及與在地產業鏈結。

此外，友愛市場數位創生聚落拓展「小村共育」親子共育工作空間，讓中斷職涯父母重返職場找到自我價值，也為因托嬰需求而無法陪伴孩子成長家庭提供另一種選擇，為數位工作家庭打造兼具工作與育兒的親子友善工作空間，形塑社區形態照顧模式。

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研考會表示，友愛市場數位創生聚落橫向整合數位工作者共同工作空間、共享廚房及親子共育空間等需求，也縱向支持不同階段數位工作者初期人才培育、在地產業對接及國際資源串連。

今年將推動友愛市場數位創生聚落成為南部數位人才培育基地，提供免費數位培訓課程，協助實現數位工作者夢想，探索數位創新無限可能。（編輯：孫承武）1140201