高屏秧氈現稻熱病 高雄區農改場籲防治及肥培管理

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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）高屏地區水稻已進入插秧盛期，高雄區農業改良場田間監測發現部分秧氈已有稻熱病發生，恐影響產量及品質，呼籲農民掌握防治時機，並配合肥培管理，避免病害嚴重發生。

高雄區農改場今天發布新聞稿指出，稻熱病常發生在日夜溫差大、相對溼度高且晨間露水明顯環境，施用高量氮肥、密植且通風不良的稻田，更容易嚴重發病；稻熱病菌可危害葉片、莖節及葉舌，初期於葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，若環境適合病勢進展，則擴大呈紡錘型。

典型病斑由內至外依序呈現中央灰白色，邊緣紅褐色，外圍有黃暈，嚴重時葉片枯萎；若防治成效不佳，病原菌於抽穗期及結穗期可造成穗頸及穀粒稻熱病，使得病穗榖粒不充實，導致產量與品質嚴重受損。

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高雄農改場長羅正宗表示，病害防治應掌握預防勝於治療原則，田邊若有剩餘秧氈，因通風不良病害常較早發生，可作為評估田區發病時期參考，若剩餘秧苗上出現病斑，可選用撲殺熱粒劑或其他核准藥劑進行預防。

另外，若田區稻株已處於發病初期，則可選用核准藥劑，例如三賽唑水懸劑、克熱淨溶液或嘉賜黴素可濕性粉劑等進行防治，且應選擇不同作用機制藥劑輪流使用，以免病菌產生抗藥性；也要留意氮肥不可施用過量，以免促進病害發展，使防治成效打折扣。（編輯：陳仁華）1140204