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新北平溪天燈節2/8登場 金蛇主燈搶先亮相

2025/2/5 18:26（2/5 19:11 更新）
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新北市平溪天燈節8日將在平溪國中盛大登場，今年特別設計20呎金蛇主燈，有「金蛇呈祥」寓意。（觀旅局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年2月5日
新北市平溪天燈節8日將在平溪國中盛大登場，今年特別設計20呎金蛇主燈，有「金蛇呈祥」寓意。（觀旅局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年2月5日
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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北5日電）新北市平溪天燈節將於8日在平溪國中登場，今年特別設計20呎金蛇主燈；另一主場12日在十分廣場舉辦，配合西洋情人節推出12呎雙心蛇年主燈，為眾人獻上祝福。

新北市觀光旅遊局發布新聞稿指出，今天在平溪國中活動中心搶先曝光8日及12日兩場主燈，為活動揭開序幕；分別是平溪國中場主燈是「金蛇呈祥」寓意的20呎金蛇天燈，可愛俏皮的金蛇巨燈承載著滿滿的蛇年新春祝福。

觀旅局表示，十分廣場的主燈則呼應西洋情人節設計成12呎蛇年雙心天燈，由金蛇與粉紅蛇雙蛇天燈併攏形成巨大愛心，為世上所有有情人獻上愛與幸福。

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觀旅局表示，平溪天燈節首場活動將由活動代言人李多慧帶領大家施放天燈，此外，來自17個國家超過50名國際交換學生，也將組成「國際天燈先鋒團」施放天燈，為全世界祈福。

觀旅局表示，當日將有首次結合天燈施放與光影表演的「好運蛇進來」天光蛇影光雕秀，在眾人施放天燈時，光雕金蛇也將靈動穿梭於眾人腳下；此外，為避免人潮眾多影響交通，觀旅局呼籲欲參加活動的民眾，可搭乘大眾運輸交通工具或接駁車前往。（編輯：方沛清）1140205

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新北市平溪天燈節即將登場，十分廣場的主燈呼應西洋情人節，設計成蛇年雙心天燈，5日在平溪國中活動中心搶先曝光。（觀旅局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年2月5日
新北市平溪天燈節即將登場，十分廣場的主燈呼應西洋情人節，設計成蛇年雙心天燈，5日在平溪國中活動中心搶先曝光。（觀旅局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年2月5日
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