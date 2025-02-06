徐榛蔚：蘇花安花東快未完工 台鐵花蓮往返應凍漲

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）台鐵董事會5日通過票價調整方案，最低平均票價調幅26.8%，採遞遠遞減票價策略。花蓮縣長徐榛蔚認為，在蘇花安、花東快等重大交通建設未完工前，應凍漲花蓮往返票價。

台鐵公司於民國113年元旦掛牌，成立公司第1年虧損就達新台幣137.9億元，其中本業就虧了約101億元，票價過低是其中一項因素。

台鐵票價30年未調整，台鐵董事會通過票價調整方案，採遞遠遞減票價策略，也就是短途漲較多、長途漲較少。

徐榛蔚在臉書（Facebook）貼文指出，鐵路是花東民眾聯外重要交通命脈，台鐵票價調整直接影響花東民眾日常生活，呼籲中央單位審查台鐵票價，體恤花東地區民眾。

徐榛蔚建議，在蘇花安、花東快等重大交通建設尚未完成前，應凍漲花蓮往返台鐵票價，減輕民眾交通成本負擔。

去年歷經0403強震及接連颱風天災，花蓮往北鐵公路受損，雖已陸續恢復正常通行，仍有部分修復工程正在進行。

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花蓮縣觀光協會理事長陳義豐觀察，搭火車與自駕遊客各占一半，若調整票價會增加交通負擔，以1家4口從台北往返花蓮的自強號為例，來回增加1100多元費用，恐降低民眾來訪意願。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡平均一週3次往返台北、花蓮，她認為，台鐵30年來首次調漲，希望是在合理範圍內且提高相關優惠，若能藉此改善鐵路安全，她可以接受。（編輯：陳仁華）1140206