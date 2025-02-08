嘉義民雄打貓科技食農營 百名學童餵梅花鹿體驗

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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）民雄親子共學群與救國團今、明2天在民雄鄉東榮國小舉辦「打貓科技食農體驗營」，吸引110名國小學童參加，結合食農教育、無人機操作、餵食梅花鹿等活動，認識在地產業。

活動主辦人張文榮告訴中央社記者，嘉義縣是農工科技大縣，民雄也設有無人機產業園區，因此結合東榮國小科技機器人發展強項，再邀請溪口國中無人機隊，規劃科技體驗課程。

此外，也結合在地民雄育苗場教導學員種菜籽，體驗食農教育，重頭戲為皇佳鹿園執行長郭皇志，帶著鹿園的寵物梅花鹿到校園內操場與學童互動，掀起活動高潮，大人、小孩都很高興。

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張文榮說，體驗營活動很搶手，報名的除了嘉義縣市國小學童，還有來自台中、雲林的小朋友。民進黨籍嘉義縣議員黃啟豪也帶孩子來參加。

救國團民雄團委會會長許博竣指出，寒假期間孩童大部分都在家居多，趁假期即將結束辦理體驗營，可以學習到課本比較少吸收到的知識，也更加認識屬於民雄在地產業及特色。（編輯：郭諭儒）1140208