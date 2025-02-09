雲林西螺廣福宮捐血活動 熱心人士贊助400隻龍蝦

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（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）雲林縣西螺廣福宮今天舉辦公益捐血活動，有善心人士贊助400隻澳洲、波士頓龍蝦，只要捐250c.c即可隨機獲得一隻，不少民眾不畏寒風排隊等候，挽袖響應捐血活動。

根據統計，血液安全庫存應為7至10天，截至今天上午7時中彰投雲血液庫存量約6.1天，O型血最缺，僅剩5.2天、其次為A型6.5天、B型6.8天。

廣福宮董事長林勝雄表示，全台血庫不足因此發起公益捐血行動，號召民眾挽袖捐出熱血，有善心人士得知後，主動贊助400隻龍蝦，每隻市價約千元，要讓捐血民眾補補身，更有人加碼訂購1000斤高麗菜，響應捐血行動。

林勝雄說，民眾凡捐血每250c.c.就可獲得1隻龍蝦、2顆高麗菜、鹹蛋糕、豬肉乾條、銀耳露罐頭等12項物品，做公益又有好康。

今天寒流持續影響，中央氣象署發布低溫特報，雲林以北、南投、宜蘭、花蓮、台東及金門局部地區有持續攝氏10度左右或6度以下氣溫。

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許多民眾不畏寒風，一早參與捐血活動，吳姓男子拿到龍蝦，直喊今天晚上加菜，補身體。

台中捐血中心表示，從去年底開始寒流一波接一波，氣溫下降導致部分民眾出門捐血意願降低，此外目前處於流感高峰期，民眾服用藥物無法捐血，因此血庫告急。（編輯：李淑華）1140209