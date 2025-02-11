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平溪天燈節12日十分廣場施放 同慶元宵與情人節

2025/2/11 18:29（2/11 18:56 更新）
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新北市觀光旅遊局11日表示，平溪天燈節12日將在十分廣場施放第2場天燈，推薦自由行旅客遊山城。十分老街和火車鐵軌並存相連，擁有「火車門前過」的獨特鐵道風貌，也是天燈的發源地。（新北觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年2月11日
新北市觀光旅遊局11日表示，平溪天燈節12日將在十分廣場施放第2場天燈，推薦自由行旅客遊山城。十分老街和火車鐵軌並存相連，擁有「火車門前過」的獨特鐵道風貌，也是天燈的發源地。（新北觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年2月11日
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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市平溪天燈節12日將於十分廣場施放第2場天燈，觀旅局今天邀民眾感受充滿浪漫與祝福氛圍，也呼籲搭大眾運輸或接駁車。另有自由行套票及團體遊程，可靈活體驗人文魅力。

新北市觀光旅遊局今天發布新聞表示，由礦業興起的平溪地區，因天燈節揚名國際。平溪天燈節將於12日於十分廣場浪漫施放第2場天燈，與大家一同慶祝元宵佳節與西洋情人節。

觀旅局建議自由行旅客，安排悠閒的山城之旅，上午可以先遊覽平溪區菁桐、十分周邊的自然景點，有大自然的鬼斧神工「望古瀑布」，及嶺腳車站後方，因懷舊風情而成為電視劇取景勝地的紅磚建築「蔡家洋樓」。

午後，返回老街體驗施放天燈，參與手抄紙體驗，運用回收的天燈製作手作紀念品，為旅程打造環保又獨特的體驗，享受山城的閒適氣息。

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針對偏好團體旅遊的遊客，觀旅局也規劃一日遊行程，串聯九份、猴硐貓村、瑞三礦業整煤廠、十分老街等經典景點，並安排搭乘平溪線列車，及體驗放天燈等台灣地方特色的祈福活動。

觀旅局說，前往平溪天燈節會場，多搭乘大眾運輸工具，相關訊息可在新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、新北旅客官方IG查詢。（編輯：郭諭儒）1140211

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新北市府觀光旅遊局11日表示，平溪天燈節12日將在十分廣場施放第2場天燈，推薦自由行旅客安排山城之旅，遊覽平溪、菁桐、十分周邊自然景點。圖為2月8日旅客前往菁桐觀光。中央社記者黃旭昇新北攝 114年2月11日
新北市府觀光旅遊局11日表示，平溪天燈節12日將在十分廣場施放第2場天燈，推薦自由行旅客安排山城之旅，遊覽平溪、菁桐、十分周邊自然景點。圖為2月8日旅客前往菁桐觀光。中央社記者黃旭昇新北攝 114年2月11日
新北市平溪天燈節12日將在十分廣場施放第2場天燈，觀旅局11日邀民眾感受充滿浪漫與祝福氛圍。圖為菁桐電子天燈館，特殊的造型外觀吸引旅客拍照留念。中央社記者黃旭昇新北攝 114年2月11日
新北市平溪天燈節12日將在十分廣場施放第2場天燈，觀旅局11日邀民眾感受充滿浪漫與祝福氛圍。圖為菁桐電子天燈館，特殊的造型外觀吸引旅客拍照留念。中央社記者黃旭昇新北攝 114年2月11日
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