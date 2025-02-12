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荔枝椿象蟲卵現蹤 高市啟動百萬「天敵」防治

2025/2/12 12:13
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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高市大樹、旗山、內門等荔枝產區發現荔枝椿象產下第一批蟲卵，農業局預計釋放至少100萬隻寄生於荔枝椿象蟲卵的天敵「平腹小蜂」，助農民消滅荔枝椿象危害。

荔枝椿象為龍眼、荔枝的重要害蟲，其吸食花穗嫩葉會造成落花及落果，如不積極防治將嚴重影響產量。

農業局今天表示，雖然使用傳統藥劑對防治成蟲效果很好，但對蟲卵卻無效，而且荔枝椿象產卵期恰逢開花期，此時用藥恐會毒害蜜蜂進而影響蜂蜜品質。

為有效防治荔枝椿象，同時兼顧環境永續及生態友善，農業局與農業部苗栗改良場生物防治研究中心合作，於荔枝開花期即開始利用平腹小蜂防治荔枝椿象，經統計去年大量釋放平腹小蜂的區域平均防治率達到80%以上，成效顯著。

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苗栗改良場副研究員吳怡慧表示，平腹小蜂是一種台灣本土寄生蜂，其雌蜂會將卵產在荔枝椿象的卵內，蟲卵被寄生後就無法順利孵化進而可達到防治效果。另外，因平腹小蜂具有飛行能力，會自行尋找荔枝椿象蟲卵寄生，1隻平腹小蜂最多可寄生200多顆卵，對於減少產區的荔枝椿象族群密度有著巨大貢獻。

農業局表示，過年前已觀察到部分荔枝園的荔枝椿象開始交尾產卵，隨即啟動平腹小蜂生物防治作業，今年預計與農會及農友合作釋放至少100萬隻平腹小蜂於荔枝椿象出沒熱點，期能制敵機先於第一時間消滅蟲卵，減少成蟲危害。（編輯：謝雅竹）1140212

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