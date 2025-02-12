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衛福部八里療養院櫻花季 植樹推廣環境永續

2025/2/12 16:09（2/12 16:21 更新）
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衛福部八里療養院響應政府推動永續發展（ESG）目標，12日舉行植樹活動，邀請衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐及院內醫療人員參與，一起種植櫻花樹苗。（八里療養院提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年2月12日
衛福部八里療養院響應政府推動永續發展（ESG）目標，12日舉行植樹活動，邀請衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐及院內醫療人員參與，一起種植櫻花樹苗。（八里療養院提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年2月12日
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（中央社記者黃旭昇新北12日電）衛生福利部八里療養院響應政府推動永續發展（ESG）目標，今天舉行植樹活動，栽種櫻花樹苗。院方說，園區遍植櫻花且近日盛開，也象徵精神病人在專業醫療及復健後的豐碩成果。

八里療養院下午發布新聞表示，今天舉辦櫻花季活動，邀衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐，與院內醫療人員等20餘人，種植櫻花樹苗。

八里療養院一直是新北市的賞櫻秘境，院區與周邊的300株山櫻花、八重櫻及吉野櫻，已陸續盛開，與會植樹人員並觀賞櫻花盛開美景。

院方將醫院櫻花林命名為「希望花園」，並定期舉辦賞櫻活動，希望讓外界看見並接納精神病友，展現康復的無限希望，不要任意汙名化、貼標籤。

院長李新民表示，此次活動除展示精神病人在專業醫療及復健後的康復成果，及倡議病人權益；還融入環境保護、社會責任、公司治理（ESG）理念，期望推動永續發展，並與員工共同成長。

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此外，林慶豐等人還體驗精神病人的復健活動，包括元宵節猜燈謎、開工收心操和愛地球苔球手作等，瞭解病友多元復健活動的成果。

林慶豐肯定療養院善用地理優勢，結合觀音山的自然生態，建立醫院、生態和社區永續共榮的發展藍圖，讓療養院成為病人、員工及民眾心中的希望花園。（編輯：李錫璋）1140212

衛福部八里療養院12日舉辦櫻花季活動，邀請衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐（前中）共襄盛舉，種下櫻花樹苗。（八里療養院提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年2月12日
衛福部八里療養院12日舉辦櫻花季活動，邀請衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐（前中）共襄盛舉，種下櫻花樹苗。（八里療養院提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年2月12日
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