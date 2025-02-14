洪水平原管制拚解禁 侯友宜：加強中央北市溝通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北14日電）新北市長侯友宜今天在五股區主持行動治理座談會時指出，洪水平原管制議題因涉及對岸的北市社子島部分，不僅須向中央反映，有必要時會在雙北會談上，再與台北市溝通。

侯友宜下午在五股區舉辦行動治理座談會，率新北市政府各局處首長與五股區各里長交換意見。侯友宜致詞時說，財劃法修法通過後，新北市約可增加新台幣374億元補助，「但可能要扣掉主要計畫的補助款，要扣多少還不知道」，無論如何，地方預算都會增加，分配過程中，一定會把基礎建設擺在第一。

侯友宜表示，里長反映的基礎建設，包括路平、燈亮、環境衛生及公園等都會盡全力做到位；目前進行中的重大工程，會與中央並肩作戰，透過溝通解決問題。五泰輕軌綜合規劃報告書已提報交通部，希望立委能督促中央，希望中央趕快核定，就能趕快施作。

五泰輕軌預定路線長11.6公里，總經費513.96億元，共設14座車站，平面、高架各7座。五股區長藍瑞珉會中指出，輕軌在五股區內長約5公里，建置5座高架車站，行經洲子洋重劃區、泰山楓江整開區、塭仔圳重劃區，預期可帶動沿線人口與產業發展，目標2032年完工通車。

新北市政府捷運工程局表示，五泰輕軌綜規報告去年12月底第2次提報交通部審查，盼中央能支持地方捷運建設；環境影響說明書於去年底提報環境部審議，都市計畫變更（F06站與F08站）今年已辦理都市計畫公開展覽前地主座談會。

透過 Google News 追蹤中央社

至於洪水平原管制議題，侯友宜指出，因涉及對岸的北市社子島部分，新北市政府水利局須向中央反映，「清疏三重、蘆洲沒有困難，只要錢花下去就可解決，最重要的是台北市要配合」，有必要時會在雙北會談上，再跟台北市溝通。

侯友宜表示，國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程，預計民國116年完工，希望可以加快進度，改善五股交流道周邊交通壅塞問題。（編輯：戴光育）1140214