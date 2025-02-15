小三通春節疏運順暢 金縣府再率團交流強化運輸

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（中央社記者洪學廣金門15日電）金門縣府年前與廈門、泉州研商小三通疏運頗有成效，觀光處長許績鑫再率團前往檢討，縣長陳福海期盼藉此經驗，後續縣內有重大活動吸引陸客來金門旅遊，節日疏運交通順暢。

為確保小三通春節疏運順暢運行，金門縣政府團隊農曆春節年前率隊前往廈門、泉州研商及協調春運疏運規劃。縣長陳福海近日更指示相關單位，全面性檢討114年春節交通疏運狀況，尤其金門肩負金門鄉親與兩岸往返交通連結，海、空聯運在年節疏運是重中之重，並特別關注小三通客運營運效率及兩岸協作機制，同時指示觀光處針對小三通疏運及營運前往廈門協商，期盼後續縣內重大活動吸引陸客來金門旅遊，節日疏運交通順暢。

陳福海表示，這次春節疏運工作順利完成，得力於提早部署及兩岸相關單位通力合作，特別感謝交通部重視小三通春節疏運重要性，另在府會及民意代表爭取於1月14日小三通及時增班政策，有效發揮疏運效能，未來縣府將持續加強與中國相關部門溝通與協作，進一步完善小三通航線機制，確保旅客運輸安全高效。

金門縣觀光處長許績鑫13日率車船處長何佩舉、港務處長許嘉興及相關航商等，前往中國兩岸交通一線單位，於會中檢討配合春節海運疏運計畫，自1月24日至2月3日，小三通客運航線每天提供約8200個客位，並每天備有兩航次以因應突然湧入旅客人潮。

另針對兩岸旅客反映行李超量攜帶問題，一併於會中達成共識，恢復船舶設計載重規則，以船舶航行安全為第一考量，旅客相關行李攜帶重量回歸每人可攜帶27公斤為限，託運規則則依兩岸碼頭管控分別施行措施，進一步施行規則待後續另行公告。

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根據金門縣港務處統計，1月24日至2月3日期間，共提供8萬7412個客位，進出港旅客總數達5萬857人次，最高峰出現在1月25日，當日進出港旅客達6795人次；除夕當天因航班執行時間較短，進出港旅客數為1583人次，其他日均進出港旅客約4788人次。其中，金廈航線平均載客率60.82%，金泉航線載客率約28.31%，有效滿足旅客春節疏運需求，充分展現小三通航線便捷性及重要性。

此外，為因應新建水頭通關大樓即將竣工，陳福海特別指示港區管理單位，深入研究廈門東渡郵輪碼頭發展經驗，近年來廈門東渡港區已成功由傳統貨運港口，轉型為集貨運、郵輪、文創、商務、休閒、購物等多功能現代化綜合服務港區。縣府將參考其成功經驗，推動金門港區多元化發展，提升服務品質，進一步促進兩岸交流合作。（編輯：謝雅竹）1140215