北市基層農會選舉落幕 新任理事長3月底前出爐

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（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市產發局表示，北市9個區農會今天完成選舉投開票，選出新任農事小組長等，過程圓滿；3月1日前召開新任會員代表大會，改選理事等；3月底前，完成台北市農會理事長改選。

全國各地基層農會今天舉行農會農事小組長、會員代表等選舉投開票。台北市產業發展局發布新聞資料指出，第15屆各級農會農事小組組長、副組長、會員代表、理事、監事任期將在3月屆滿，依農會法等法令規定，須辦理基層農會選任人員改選及總幹事遴選作業。

產發局表示，北市各區農會在去年8月起陸續完成清查會員資格、選舉人名冊公告、公告候選人登記等法定程序，9個區農會在今天下午完成選舉投開票。

這次北市基層農會選舉，產發局指出，農事小組長候選人有98名，經投票後，選出新任農事小組組長共60名、新任副組長34名；會員代表候選人290名，選出新任會員代表276名。

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產發局表示，在農業部指導，加上台北市農會及9個區基層農會與台北市府密切配合，讓這次選舉過程圓滿結束。

基層農會選舉落幕，產發局指出，北市9個區基層農會將於3月1日前陸續召開新任會員代表大會，改選各區農會理事、監事及市農會會員代表；3月底前，完成台北市農會理事長改選。（編輯：戴光育）1140215