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台灣狐蝠撞鐵門摔落 檢傷後送救傷中心治療

2025/2/17 16:27（2/17 16:43 更新）
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林業及自然保育署花蓮分署接獲消息，指美崙地區一隻被列為一級保育類野生動物的台灣狐蝠撞到鐵門後摔落，16日已送往池上東部野生動物救傷中心（野灣野生動物保育協會）治療。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 114年2月17日
林業及自然保育署花蓮分署接獲消息，指美崙地區一隻被列為一級保育類野生動物的台灣狐蝠撞到鐵門後摔落，16日已送往池上東部野生動物救傷中心（野灣野生動物保育協會）治療。（林業及自然保育署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 114年2月17日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）林業保育署花蓮分署15日接獲臉書社群消息，通報美崙地區發現台灣狐蝠撞到鐵門後摔落，調查團隊會同動植物防疫所到現場處理，初步檢傷後送東部野生動物救傷中心治療。

台灣狐蝠被列為極度瀕絕的一級保育類野生動物，在花蓮近年屢被發現，民眾大多也具備保育意識。此次花蓮分署狐蝠調查團隊（蝙蝠學會、洄瀾風生態有限公司），及花蓮防疫所在第一時間派員前往救援，花蓮分署也感謝民眾及網友臉書分享消息，狐蝠志工、蝙蝠學會成員與民眾主動前往協助救援。

林業及自然保育署花蓮分署說明，在美崙發現的這隻台灣狐蝠，是去年8月底在文化局附近捕捉研究的母蝠，取名為「文文」，因為體重過輕所以未裝設發報器，僅裝上翼環就現地野放，以便迅速辨識個體身分。

經花蓮縣動植物防疫所獸醫現場檢查，狐蝠鼻骨近額頭處有陳舊的穿刺傷，推測可能是天敵攻擊所致。由於精神反應皆正常，16日送往池上東部野生動物救傷中心（野灣野生動物保育協會）治療，未來康復後將回到花蓮野放。

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林保署花蓮分署表示，台灣狐蝠在花蓮地區的族群穩定成長，且主要棲息在人類居住環境周遭的校園、公園等綠地，與花蓮縣政府分工進行族群調查研究與棲地保護相關工作，希望能夠打造人蝠和平共存的生活環境。

花蓮分署提醒，民眾若有發現台灣狐蝠等野生動物受傷的情況，可立即聯絡花蓮分署0800-057930或花蓮縣政府1999派員處理，並呼籲避免隨意餵食或驚嚇野生動物，以利後續送醫治療，花蓮分署計劃安排台灣狐蝠保育宣導課程，歡迎關心野生動物保育的民眾一同參與。（編輯：郭諭儒）1140217

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