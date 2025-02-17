台灣狐蝠撞鐵門摔落 檢傷後送救傷中心治療

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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）林業保育署花蓮分署15日接獲臉書社群消息，通報美崙地區發現台灣狐蝠撞到鐵門後摔落，調查團隊會同動植物防疫所到現場處理，初步檢傷後送東部野生動物救傷中心治療。

台灣狐蝠被列為極度瀕絕的一級保育類野生動物，在花蓮近年屢被發現，民眾大多也具備保育意識。此次花蓮分署狐蝠調查團隊（蝙蝠學會、洄瀾風生態有限公司），及花蓮防疫所在第一時間派員前往救援，花蓮分署也感謝民眾及網友臉書分享消息，狐蝠志工、蝙蝠學會成員與民眾主動前往協助救援。

林業及自然保育署花蓮分署說明，在美崙發現的這隻台灣狐蝠，是去年8月底在文化局附近捕捉研究的母蝠，取名為「文文」，因為體重過輕所以未裝設發報器，僅裝上翼環就現地野放，以便迅速辨識個體身分。

經花蓮縣動植物防疫所獸醫現場檢查，狐蝠鼻骨近額頭處有陳舊的穿刺傷，推測可能是天敵攻擊所致。由於精神反應皆正常，16日送往池上東部野生動物救傷中心（野灣野生動物保育協會）治療，未來康復後將回到花蓮野放。

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林保署花蓮分署表示，台灣狐蝠在花蓮地區的族群穩定成長，且主要棲息在人類居住環境周遭的校園、公園等綠地，與花蓮縣政府分工進行族群調查研究與棲地保護相關工作，希望能夠打造人蝠和平共存的生活環境。

花蓮分署提醒，民眾若有發現台灣狐蝠等野生動物受傷的情況，可立即聯絡花蓮分署0800-057930或花蓮縣政府1999派員處理，並呼籲避免隨意餵食或驚嚇野生動物，以利後續送醫治療，花蓮分署計劃安排台灣狐蝠保育宣導課程，歡迎關心野生動物保育的民眾一同參與。（編輯：郭諭儒）1140217