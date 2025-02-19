台東縣府考察花蓮綠能技術 盼汲取經驗推動再生能源

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東縣府團隊和鄉鎮市長今天前往花蓮，參訪台泥和平廠及璞石閣畜牧生質能源中心，期盼汲取經驗，為台東推動因地制宜的再生能源尋求新方向，並創造地方穩定供電及永續經濟。

台東縣政府財政及經濟發展處長章正文今天率領台東綠能團隊和13名鄉鎮市長前往花蓮，參訪綠能技術。

台東縣政府發布新聞稿表示，縣長饒慶鈴認為台東縣因地理位置及人文環境特殊，在綠能推動上面臨與西部不同的挑戰，尤其偏鄉及孤島地區的電力供應穩定性是重要課題。

這次特別安排前往花蓮考察，借鏡多元的技術應用與成功經驗，為台東綠色循環經濟帶來創新靈感，並將持續推動多元再生能源，力求穩定供電，確保偏鄉孤島區域遭遇災害時仍能維持穩定電力。

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今天參訪行程首站是台泥和平廠，台泥團隊分享將水泥專業區轉型為東部首座低碳綠能環保園區的規劃，以及企業低碳轉型的投入與成果，包括台泥DAKA再生資源利用中心，利用氣化爐協同水泥窯高溫處理花蓮家戶垃圾，每年減碳超過4萬噸；建築場域設計結合台泥低碳建材及綠能充儲的發展主軸，榮獲低碳建築聯盟鑽石級建築碳足跡認證。

接著前往璞石閣畜牧生質能源中心參訪，主要原理是利用微生物將畜牧糞尿廢水進行厭氧發酵，產生甲烷氣，並使用國內廠商自行研發的生物脫硫技術，將沼氣中的硫化氫完全去除，最後再利用畜牧糞尿水產生的沼氣發電，並運用沼氣發電機尾氣餘熱回收，熱能利用率達到90%。（編輯：李淑華）1140219