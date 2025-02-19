白埔產業園區環評過關 高市府：產業與環境共存共榮

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）高雄白埔產業園區今天環評過關，預計今年第2季完成規劃設置；高市經發局長廖泰翔表示，將落實生態承諾，透過高標準環境管理與生態保育措施，實現產業與環境共存共榮目標。

高雄市規劃白埔產業園區，擬發展半導體製造專區，白埔園區今天通過環評。經發局透過新聞稿表示，市府所提具體措施及要求高於法規標準，包含大幅提升整體區域性計畫防洪能力、森林保留與補植、完善棲地保護等措施，各項處置結果已審議通過。

經發局說明，此次環評大會針對環頸雉棲地保護、滯洪池調整、廢棄物處理設施規劃等議題進一步增強配套，確保開發與環境保護並行；白埔園區開發完全依法依規，並採取高於法規標準的措施，打造兼具經濟效益與生態平衡的示範園區。

廖泰翔表示，為兼顧環境與生態共榮，市府針對環評關注的廢棄物處理、空污抵換、交通影響、排水規劃及造林地保留等議題，提出完整應對方案，包括提升廢棄物再利用率至80%、加嚴放流水質標準、擴大空污抵換機制，以及滯洪池規劃達43萬噸容量等措施；在環評委員建議下，市府再增加相關配套，包含廢棄物處理設施、滯洪池形狀調整、環頸雉棲地保育計畫、綠建築標章、化學品監督管理措施5項建議。

針對環團關注的森林與保育類棲地議題，經發局強調，白埔園區開發將以維護生態平衡為原則，樹木除分級篩選後於區內原地保留、移植或綠資材再利用外，並將採1.2倍補植原生或當地適生樹種，並於6年內完成補植計畫，確保綠覆率不減。

此外，市府已進一步強化環頸雉等保育類物種棲地營造，透過調整滯洪池位置與形狀，並結合典寶溪滯洪池，提供更適合的野生動物棲息環境，將落實長期監測計畫，以確保生態多樣性得以維持。

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經發局表示，為提升園區周邊聯外排水系統，市府近年來已投入新台幣22億元於典寶溪流域增加208萬噸滯洪量；此外，市府再追加10.9億元預算，加高排水防洪牆9公里、擴增143萬噸滯洪池容量，整體治水計畫預計於民國115年5月完工，確保園區與周邊社區安全。

經發局表示，白埔產業園區開發預計今年第2季完成規劃設置，隨後展開公共工程與廠房建設，未來可望引進約4500名就業人口，創造約3000億元年產值，推動南部半導體產業升級。（編輯：陳仁華）1140219