視察地震災區 黃偉哲：社會各界支援格外重要

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（中央社記者張榮祥台南20日電）嘉義大埔1月21日地震造成台南山區災損，重災專戶將投入新台幣12.5億元，台南市長黃偉哲今天表示，市府公務預算難以全面照顧所有災民，社會各界支援格外重要。

黃偉哲今天視察楠西區地震災損房屋修繕，他強調，市府將全力配合各項重建作業，確保一切工作順利進行，讓災民盡快恢復安穩生活。

黃偉哲表示，在公益性、公眾性及經費有限等因素下，市府公務預算難以全面照顧所有災民，社會各界支援格外重要。他感謝做工行善團修繕房屋及修復水電，慈濟基金會和衡山基金會也願意協助，市府將迅速協商促成各方投入。

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黃偉哲說，台南山區房屋多老舊建築，地震造成逾1700戶受損，以紅、黃單占多數，財物損失嚴重；截至昨天，慈濟基金會動員志工2800人次協助132件房屋修繕，做工行善團完成3件房屋修繕、1件施工中、3件待施工及348件水電修復。衡山基金會則對弱勢戶家訪，未來也將加入修繕行列。

在災民安置方面，市府和水利署南區水資源分署啟動年久失修眷屬宿舍修繕計畫，提供災民居住，預定2月底前完成34戶修繕工程，加速災民入住；目前已安排14戶30人入住，8棟宿舍住滿5棟，尚留22個床位。（編輯：李淑華）1140220