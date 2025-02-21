加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
冷氣團明晚南下 北部有雨低溫探14度
首頁 / 地方
財劃法
新聞專題
財劃法1/244
首頁 / 地方

侯友宜：財劃法增加款項將用在基礎建設與社福

2025/2/21 17:22（2/21 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨新北市議會書記長暨黨團幹部就職典禮21日舉行，新北市長侯友宜（前左4）出席與會，並指出這兩年是新北發展關鍵時刻，不僅許多重要建設將完成，也陸續擘劃前瞻願景，各項政策希望議會支持。中央社記者趙敏雅攝 114年2月21日
國民黨新北市議會書記長暨黨團幹部就職典禮21日舉行，新北市長侯友宜（前左4）出席與會，並指出這兩年是新北發展關鍵時刻，不僅許多重要建設將完成，也陸續擘劃前瞻願景，各項政策希望議會支持。中央社記者趙敏雅攝 114年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北21日電）國民黨新北市議會書記長暨黨團幹部就職典禮今天舉行，新北市長侯友宜致詞說，財劃法修正案通過，新北可以獲得多少補助，要等錢下來才知道，一定用在基礎建設及社會福利。

侯友宜、新北市議會議長蔣根煌、國民黨立委廖先翔、葉元之、市議會民進黨團與無黨團結聯盟議員、國民黨副主席連勝文、新北市國民黨部主委黃志雄等人上午出席交接儀式觀禮。

國民黨團新任幹部，書記長為王威元，副書記長為游輝冗、蔡健棠、黄心華，財務長由陳家琪擔任。

連勝文致詞時說，民意代表反映民意，是接觸基層百姓最重要管道，今年會是非常辛苦的一年，可預見會遇到非常多挑戰，議員站在第一線，不僅要傳達民意，更要肩負反對不合理罷免的重要任務。

侯友宜表示，立院通過財劃法，新北市帳面可多新台幣374億元，但新北能夠獲得多少補助，要等錢真正下來才會知道，不過對新北來說，增加的款項會用在基礎建設、社會福利及照顧弱勢，都會用在刀口上，絕對不浪費。

侯友宜說，今、明兩年是新北市發展關鍵時刻，不僅許多重要建設即將完成，也陸續擘劃前瞻願景，各項政策希望議會支持。

甫卸任書記長的陳偉杰表示，作為市府與議會溝通橋梁，大家願意跨越藍綠共同為新北市政而努力，是他這一年來最重要里程碑，未來他會持續推動建設與民生議題。

google news透過 Google News追蹤中央社

王威元表示，財劃法修法後，新北市可能會新增374億經費，但中央是否會縮減計畫補助款項，市府仍須嚴陣以待，黨團支持市府將款項優先拿來從事基礎建設。另外，王威元指出，新北市面臨超高齡化考驗，呼籲市府充分顧及到超高齡化、少子化的社會和產業需求，成立「長照處」及照顧好孩子。

王威元也建議，侯友宜應積極盤點各選區仍有哪些民眾最關切的需求，把握未來2年找亮點，把期限內可以完成的政績，逐一加速完成，「只要是對新北市民有利的事情，我一定會和所有議員們一起，支持市府相關施政建設。」（編輯：林恕暉）1140221

侯友宜
三峽長福立體停車場設211車位 盼解決老街停車亂象鶯歌生命紀念館可容納5萬櫃位 預計117年啟用
王威元
新北市議會藍綠黨鞭改選 王威元、廖宜琨出線李坤城接獲陳情指罷免連署造假 赴新北檢按鈴提告
財劃法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
大學憂電費漲衝擊財務 教部：已編預算補貼待定案
19
更多編輯台推薦新聞：