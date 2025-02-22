加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

棒球經典賽資格賽挺台灣隊 新北運動中心祭優惠

2025/2/22 16:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北22日電）世界棒球經典賽資格賽持續熱戰，新北市府今天表示，晚上在市民廣場續辦直播派對；若台灣隊擊出全壘打，運動中心課程買一送一，若晉級搶下門票，加碼體適能、游泳池免費5天。

新北市長侯友宜今天視察板橋第二國民運動中心，他接受聯訪時，被媒體詢問昨晚的世界棒球經典賽資格賽事及前往直播現場加油的過程。

侯友宜表示，市府連續3天在市民廣場都有大螢幕直播，歡迎市民一起為台灣隊加油。他同時宣布，只要台灣隊擊出全壘打，新北國民運動中心都有優惠；如果能夠拿到經典賽門票，則免費使用5天的運動中心游泳池、體適能館。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新北體育局長洪玉玲接受中央社訪問表示，今天晚上在市民廣場的直播派對，有體育主播、啦啦隊和熱血應援團，帶領球迷為台灣隊搶經典賽門票加油。

洪玉玲說，新北挺台灣隊，若擊出全壘打，就推出運動中心運動課程買一送一優惠；若成功晉級搶下門票，加碼體適能、游泳池免費5天，相關詳細資訊可在臉書Facebook「新北運動聚點」粉絲團查詢。（編輯：林恕暉）1140222

侯友宜
新北板二運動中心估115年完工 主攻自由車訓練寶可夢新北大都會公園熱鬧回歸 民眾齊聚抓寶
洪玉玲
台灣舉辦2026拔河世錦賽恐跳票 北市表態協助盼解套新北U18棒球賽8日起三地開打 新北藍隊拚連霸
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：