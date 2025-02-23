加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台7丁落石砸毀電信桿 福山植物園採彈性延期入園

2025/2/23 14:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）福山植物園聯外道路台7丁線6公里處，因連日降雨造成邊坡土石鬆動，掉落數顆大石砸毀電信桿，僅能單線通行，經搶修後已恢復雙向通行。福山植物園宣布今天入園遊客可彈性延期入園。

交通部公路局東區養護工程分局頭城工務段，今天上午7時許獲報後，立即派遣人員和機具前往搶修，現場設在邊坡的電信桿被掉落的大石應聲折斷，落石滾到對向車道阻礙通行，所幸當時並無車輛經過，沒有人員受傷，經頭城工務段搶修後，於上午11時許恢復雙向通行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

福山植物園在官網發布公告，因聯外道路5公里處有零星落石，台7丁6公里處後續不排除持續間歇性落石，為考量遊客安全，今天入園的遊客可彈性延期入園。

福山植物園指出，遊客後續可於1個月內任選1個星期日，憑原申請編號入園，不需另外申請，若遇3月例行性休園將順延至4月，呼籲欲入園的遊客注意行車安全。（編輯：張銘坤）1140223

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：