苗縣受傷小石虎誤闖農莊菇寮 低溫虛弱送醫搶救

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣公館鄉一處農莊菇寮昨天出現1隻受傷小石虎，腿部脫臼且有失溫情況，縣府接獲農莊主人通報，先將小石虎送往動物醫院，待恢復穩定後再送生物多樣性研究所進一步治療。

發現小石虎的農莊莊主曹富雄今天指出，昨天下午在香菇寮內整理時，聽見角落有怪異聲響，還有木耳包掉落，循聲察看發現1隻動物緩緩移動，還以為是貓咪，走路搖晃不穩，後腿像是吃力半拖行。

曹富雄表示，當他想靠近時，這隻像貓咪的動物儘管虛弱，仍會發出嘶吼聲，再湊近一看，感覺像是石虎，立即通報縣府農業處自然生態保育科，確認是石虎。

曹富雄說，農莊位於公館鄉北河山區，周邊生態很豐富，包括食蟹獴、藍腹鷴都曾在附近出現，「想不到這次是石虎」。

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苗栗縣政府農業處自然生態保育科科長張葦今天表示，受傷的石虎是公的亞成體，年紀約1歲以內，體重約2公斤，被發現時，左後腿已經脫臼，也有失溫情形相當虛弱。

張葦說，經保育人員先送往動物醫院觀察救治，經過一晚的休養，持續觀察中，須待身體狀況更加穩定後，再送往農業部生物多樣性研究所進一步治療。（編輯：李淑華）1140224