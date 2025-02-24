加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
行動電源爆炸頻傳 如何挑選？磁吸式比較安全？使用守則一次看
首頁 / 地方
石虎保育
新聞專題
石虎保育1/88
首頁 / 地方

苗縣受傷小石虎誤闖農莊菇寮 低溫虛弱送醫搶救

2025/2/24 13:37（2/24 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣公館鄉一處農莊菇寮出現1隻受傷小石虎，腿部脫臼且有失溫情況，莊主緊急通報縣府農業處。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月24日
苗栗縣公館鄉一處農莊菇寮出現1隻受傷小石虎，腿部脫臼且有失溫情況，莊主緊急通報縣府農業處。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣公館鄉一處農莊菇寮昨天出現1隻受傷小石虎，腿部脫臼且有失溫情況，縣府接獲農莊主人通報，先將小石虎送往動物醫院，待恢復穩定後再送生物多樣性研究所進一步治療。

發現小石虎的農莊莊主曹富雄今天指出，昨天下午在香菇寮內整理時，聽見角落有怪異聲響，還有木耳包掉落，循聲察看發現1隻動物緩緩移動，還以為是貓咪，走路搖晃不穩，後腿像是吃力半拖行。

曹富雄表示，當他想靠近時，這隻像貓咪的動物儘管虛弱，仍會發出嘶吼聲，再湊近一看，感覺像是石虎，立即通報縣府農業處自然生態保育科，確認是石虎。

曹富雄說，農莊位於公館鄉北河山區，周邊生態很豐富，包括食蟹獴、藍腹鷴都曾在附近出現，「想不到這次是石虎」。

google news透過 Google News追蹤中央社

苗栗縣政府農業處自然生態保育科科長張葦今天表示，受傷的石虎是公的亞成體，年紀約1歲以內，體重約2公斤，被發現時，左後腿已經脫臼，也有失溫情形相當虛弱。

張葦說，經保育人員先送往動物醫院觀察救治，經過一晚的休養，持續觀察中，須待身體狀況更加穩定後，再送往農業部生物多樣性研究所進一步治療。（編輯：李淑華）1140224

#公館鄉
#苗栗縣政府
#張葦
#石虎
#苗栗縣
#農業處
#農業部
苗栗縣政府農業處24日表示，公館鄉一處農莊菇寮日前通報發現1隻受傷小石虎，腿部脫臼且有失溫情況，十分虛弱，經就近送往動物醫院持續觀察。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月24日
苗栗縣政府農業處24日表示，公館鄉一處農莊菇寮日前通報發現1隻受傷小石虎，腿部脫臼且有失溫情況，十分虛弱，經就近送往動物醫院持續觀察。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月24日
石虎保育
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
苗縣石虎遭路殺陳屍後龍台1線 年度第4起
47
更多編輯台推薦新聞：