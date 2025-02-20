苗縣石虎遭路殺陳屍後龍台1線 年度第4起

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣有民眾今天行經台1線後龍鎮與西湖鄉交界路段，發現車道上有動物遺體，經通報鑑定為石虎。縣府農業處自然生態保育科研判為石虎路殺案件，為縣內今年第4起。

農業處指出，上午7時30分許接獲民眾通報，在台1線114.8公里北上後龍路段有死亡石虎。經檢視該隻石虎重約2公斤，為亞成公石虎，頭部、胸腹部受撞擊致死，遺體後續將送往農業部生物多樣性研究所研究利用。

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發現民眾透過臉書發文指出，開車行經台1線後龍水牛城餐廳附近，在北上內線車道「遠遠看著你倒臥血泊中，心中熱切希望不是真的，下車查看真的是你！」對於石虎遭路殺感到難過沉痛。

農業處自然生態保育科長張葦表示，這是苗栗縣今年以來發生第4起石虎路殺案件，該路段附近於112年間在114.3公里處也有過石虎路殺紀錄，屬於重複路殺路段。（編輯：張銘坤）1140220