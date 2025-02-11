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竹縣峨眉野溪驚見石虎 地方憂開發案影響生態

2025/2/11 19:04
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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）臉書社團「滾回家」表示，竹縣青年去年9月於峨眉中盛野溪附近進行野生動物監測，2個月內記錄到石虎於溪邊出沒，今天公布石虎影像，並憂心地方正面臨開發案，影響環境。

竹縣地方青年透過臉書社團「滾回家」發文指出，從去年9月起在中盛野溪進行野生動物監測，2個月內記錄到石虎於溪邊出沒，驚見石虎蹤跡，顯示這條溪流乘載的自然環境，正逐漸恢復過往繁盛樣貌。

文中指出，在自然環境恢復之際，溪流的最源頭，竟出現合計共80多公頃開發案，只要一點的疏漏、一點的忽視，將再次把這美麗打入地獄。

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地方青年指出，在中盛野溪上游的開發案，橫跨峨眉中盛村、寶山油田村2地，包含有養生村、產業園區、休閒農場等，預計開發案的廢水排放，可能會影響地方環境生態。

地方青年說，相信環境永續及環境開發，仍可找出共好方向，不過需要有更多公開透明、具品質溝通與對話，業者將在2月14日、17日召開環境影響說明會，盼民眾出席共同守護峨眉環境及石虎棲地。（編輯：方沛清）1140211

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