石虎受犬貓攻擊倖存 研究團隊籲重視威脅

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）1隻瘦弱小石虎在果園與農民的貓對峙，狗也在旁觀戰，石虎獲救檢傷發現右髖關節脫臼、右後大腿外側多處咬傷，且採檢驗出犬核酸，是研究團隊首次記錄受犬、貓攻擊倖存小石虎。

農業部生物多樣性研究所石虎研究團隊透過「石虎保育大使阿虎加油」臉書（Facebook）粉絲專頁指出，日前收到台中市和平區果農通報家裡放養的貓和石虎對峙，狗也在附近觀戰，果農連忙趕走貓狗，發現逃跑的小石虎似乎腳有異狀，因為果農對貓了解，深知石虎可能有傷，因此捕捉安置籠內並立即通報。

生多所石虎研究團隊表示，由於果園主人積極通報，石虎午前就送回野生動物急救站，獸醫檢查發現是公石虎、體重1495.5公克，體型十分消瘦，右髖關節脫臼、右後大腿有一小塊明顯脫毛外傷，獸醫採檢後清理傷口，剃毛發現右後腳內側和外側有許多大小傷口，只是一開始被毛蓋住看不出來，且採檢驗出犬核酸。

石虎研究團隊表示，由於果園作物之一是芭樂，這隻石虎小名「拔辣」，目前狀況穩定，右股骨已歸位、外傷癒合，待恢復健康盼順利訓練、評估和野放。

團隊指出，這隻小石虎還沒到可完全獨立階段，依體型消瘦情形，可能已離開石虎媽媽一段時間，但獨立覓食能力尚不足導致健康不佳，遇犬、貓更無力抵擋。

團隊指出，近年從追蹤個體累積死因和「拔辣」的案例都可知道，野外石虎受到犬、貓威脅遠比過往所知嚴重得多，且多數遭犬攻擊致死追蹤個體，都是在人跡罕至處，希望這隻倖存小石虎的經歷，能讓更多人正視遊蕩犬、貓對野生動物造成的威脅。

石虎研究團隊表示，近年推動友善石虎農作認證和生態給付計畫，都堅持要求合作農民「不可以放養家犬貓」，就算結紮，只要放養仍無法避免犬、貓威脅野生動物，團隊後續主動聯繫林業保育署、台中市政府和農民溝通，一起打造友善石虎棲地，盼憾事不再發生。（編輯：郭諭儒）1131108