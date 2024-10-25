石虎現蹤台中高鐵特區 農業局：生態轉移覓食老鼠

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市烏日區高鐵特區常有石虎現蹤，台中市農業局長張敬昌今天解答，高鐵特區有工地、草地而有老鼠，石虎會前往捕食，不過曾在筏子溪床發現暴斃的石虎，推測應是捕食吃了毒餌的老鼠。

台中市議會今天召開財政經濟業務質詢，國民黨籍市議員吳瓊華提到，高鐵特區、筏子溪流域常發現石虎現蹤，17日有民眾在高鐵特區附近發現1隻受傷小石虎，左後肢開放性骨折、右前肢也有傷口，經救治後已能自己進食，市府如何保護石虎。

張敬昌指出，許多人納悶石虎為何在高鐵特區現蹤，因筏子溪地形低窪有水源加上隱密性高，石虎慢慢移轉到此，並且會沿著生態廊道活動。附近的高鐵特區有工地、草地，會有老鼠出沒，專家學者推測，石虎非常喜歡吃老鼠，因而吸引到高鐵特區捕食老鼠。

張敬昌也提到，筏子溪溪床曾發現死掉的石虎，經解剖化驗石虎胃部殘食，發現有毒肉品疑似為老鼠，推測是有人放置毒餌，石虎捕食吃了毒餌的老鼠而身亡。此外，高鐵特區有野狗，會追逐石虎，農業局也在此設立標語，請民眾不要隨意餵食野狗。（編輯：唐聲揚）1131025