動保籲莫以浪犬代罪野動問題 野保盼落實飼主責任

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（中央社記者張雄風台北10日電）「為野生動物而走」活動今天登場，另有動保團體針對此次以遊蕩犬貓造成野生動物問題的訴求，到現場舉牌表達莫以浪犬代罪替死。遊行主辦方說，是希望落實飼主責任實踐。

挺挺動物應援團等野保團體及人士舉辦「2024為野生動物而走」活動，一同倡議共同喊出「犬貓問題不逃避，政府面對不消極」、「犬貓有家不遊蕩，野生動物正告急」、「好心餵食成惡果，野生動物受折磨」、「犬貓安居，生態永續」等口號，呼籲政府立即著手改善現行遊蕩犬貓管理及教育相關政策。遊行開場時，現場已聚集約1500人。

與此同時，由10多個動保團體組成的台灣動物共生聯盟則針對遊行中關於遊蕩犬貓造成野生動物問題的訴求，莫以浪犬代罪替死，並至集會現場和平理性舉牌。

對此，遊行主辦方、挺挺動物應援團創辦人劉偉蘋接受媒體聯訪時表示，遊行的立場和各個動保團體一致，都是呼籲民眾不要任意餵食野生動物、流浪犬貓。

對於流浪動物部分，劉偉蘋表示，並不是針對遊蕩犬貓有意見，而是站在動物福祉的出發點，光是餵食就不符合動物福祉，但因餵食而造成群聚，就可能彼此傳染跳蚤、心絲蟲等傳染病或寄生蟲；餵食或許延長犬貓的生命，但生命品質是非常糟糕的。

劉偉蘋進一步說明，任意餵食會讓現在協助犬貓結紮的效果大打折扣，若只是順著直覺繼續餵食，群聚的動物會再繁衍下一代；遊行是希望幫助台灣早日走向沒有流浪犬貓的一天，當這片土地上每一隻犬貓都有一個人來對應承擔，才有所謂的飼主責任實踐。

國立台灣師範大學生命科學系教授林思民表示，日前第16屆聯合國生物多樣性大會結束，他也出席，生物多樣性是全球矚目的焦點，需要各政府部會配合。

林思民說，目前雖然有各種保育動物的措施，如石虎、穿山甲等，但政府橫向聯繫不足，應該跨出保育主管機關，內化成各部會執行政策的想法，邀更多人一起集思廣議，研擬出解決遊蕩犬貓的問題，也希望透過今天的活動讓相關訴求能夠進入課綱。（編輯：管中維）1131110

「2024為野生動物而走」活動10日舉行，野保團體及人士一同倡議共同喊出「犬貓問題不逃避，政府面對不消極」、「犬貓有家不遊蕩，野生動物正告急」等口號，呼籲政府立即著手改善現行遊蕩犬貓管理及教育相關政策。中央社記者張雄風攝 113年11月10日

為野生動物而走行動聯盟發起的「2024第2屆為野生動物而走遊行」10日在台北登場，遊行民眾為保育類動物穿山甲請命。中央社記者王飛華攝 113年11月10日

為野生動物而走行動聯盟發起的「2024第2屆為野生動物而走遊行」10日登場，遊行民眾舉牌高喊「犬貓問題不逃避，政府面對不消極」等口號表達訴求。中央社記者王飛華攝 113年11月10日