彰化花壇東外環路疑石虎遭路殺 送生多所釐清

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（中央社記者鄭維真彰化17日電）彰化花壇鄉東外環路昨晚有1隻石虎疑遭路殺，民眾發現後將牠裝進紙箱並通報相關人員協助處理；縣府農業處表示，依遺體外觀研判應是石虎，已送往農業部生多所釐清死因。

花壇鄉民代表翁啟祐今天告訴媒體，友人昨晚10時許行經東外環路，發現路邊躺著1隻動物疑似遭路殺，身體及臉部斑紋很像石虎，立即將牠裝入紙箱並通報相關人員，也呼籲用路人行經東外環路放慢車速，避免再有石虎被路殺。

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彰化縣政府農業處指出，彰化縣石虎主要棲地位於八卦山、貓羅溪、烏溪等，去年共接獲7隻石虎遭路殺事件，發生地點主要在八卦山脈及烏溪一帶。

農業處表示，昨晚接獲此案通報後已派人處置，遺體從外觀研判應是石虎，目前已送至農業部生物多樣性研究所進行後續處理，至於是否為路殺，尚待釐清。（編輯：陳仁華）1140217