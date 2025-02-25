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彰縣和興青創基地開放進駐 9空間供申請

2025/2/25 12:38（2/25 13:46 更新）
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彰化鹿港鎮的和興青創基地開放申請進駐，彰縣府青發處指出，青創基地有9個空間供青年創業團隊申請利用。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年2月25日
彰化鹿港鎮的和興青創基地開放申請進駐，彰縣府青發處指出，青創基地有9個空間供青年創業團隊申請利用。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年2月25日
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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化鹿港鎮的和興青創基地開放申請進駐，彰縣府青發處指出，青創基地有9個空間供青年創業團隊申請利用，縣府也會邀專家學者針對營運計畫等進行審查，申請期限至3月31日。

根據彰化縣文化局資料，和興青創基地位在鹿港和興派出所後方，屬於彰化歷史建築「鹿港和興派出所」的附屬建築，前身為和興派出所宿舍群。

彰化縣政府青年發展處今天發布新聞說明，當初為鼓勵青年返鄉創業，青發處規劃成立和興青創基地，提供創業初期需要的辦公空間、工作場域、展示及展售區域，這次有9個空間供青創團隊申請進駐。

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青發處指出，9個空間大小約為9坪至15坪，申請團隊需要2階段審查，第一階段進行資格審查，合格者將通知參加第二階段評選，專家學者會針對營運計畫、品牌優勢及過往實績、市場定位等項目進行評分。

青發處說，進駐團隊租期為1年，租約屆滿可申請延長進駐，每次延駐期間為1年，最多可申請延駐2次，也就是最長可進駐3年，有意進駐的青年團隊，可下載簡章及填寫申請文件，3月31日前將申請文件紙本郵寄或親送至青發處。（編輯：謝雅竹）1140225

#文化局
#彰化縣
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