加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣爭最後晉級機會 王博玄打1棒、高宇杰指定打擊
首頁 / 地方

基隆武崙國小水管破損 緊急調水車供應

2025/2/25 17:36（2/25 17:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市武崙國小自來水管線破損導致水壓不足，由於尚未找到漏水點，為避免營養午餐供餐受到影響，教育處緊急協調台水調派水車（圖）送水因應。（台灣自來水公司提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月25日
基隆市武崙國小自來水管線破損導致水壓不足，由於尚未找到漏水點，為避免營養午餐供餐受到影響，教育處緊急協調台水調派水車（圖）送水因應。（台灣自來水公司提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市武崙國小自來水管線近期破損導致水壓不足，由於尚未找到漏水點，為避免營養午餐供餐受到影響，市府已緊急協調自來水公司調派水車送水，暫時解決用水問題。

武崙國小現址校舍已使用30年，自來水管線早已老舊，農曆年前，校方發現進水管漏水，已請廠商協助修復，近期又出現水壓不穩情形，民進黨基隆市議員吳驊珈今天邀請相關單位會勘，研商解決方案。

基隆市政府教育處國民教育科長郭佳雯表示，昨天收到消息後立即前往學校了解狀況，協請自來水公司以水車供應學校用水，自來水公司上午已調派水車入校供水。

至於自來水管線破漏部分，郭佳雯說，現正積極協助學校尋找修漏廠商，以快速、有效為原則盡快處理，並請學校評估每日用水量，若因供水問題影響到營養午餐供應，會協調鄰近學校支援。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

武崙國小校長楊志欽指出，目前營養午餐供應無虞，會儘速處理漏水相關事宜，維持學校正常運作。

經會勘後，吳驊珈表示，請教育處協助支應經費，由武崙國小尋找廠商，盡速找出漏水點並施工改善，並請教育處檢視全市超過20年以上的校園老舊管線適時檢修，避免校園發生漏水情形，進而影響營養午餐供應。（編輯：方沛清）1140225

基隆市武崙國小自來水管線近期破損導致水壓不足，民進黨基隆市議員吳驊珈（中）24日邀請相關單位到校會勘，研商解決方案。中央社記者王朝鈺攝 114年2月25日
基隆市武崙國小自來水管線近期破損導致水壓不足，民進黨基隆市議員吳驊珈（中）24日邀請相關單位到校會勘，研商解決方案。中央社記者王朝鈺攝 114年2月25日
吳驊珈
民怨電動機車表單未說明致填錯 基市：不影響權益基隆女學生突遭勒脖 警法辦犯嫌、加強校園守望
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

56
更多編輯台推薦新聞：