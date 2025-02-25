基隆武崙國小水管破損 緊急調水車供應

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市武崙國小自來水管線近期破損導致水壓不足，由於尚未找到漏水點，為避免營養午餐供餐受到影響，市府已緊急協調自來水公司調派水車送水，暫時解決用水問題。

武崙國小現址校舍已使用30年，自來水管線早已老舊，農曆年前，校方發現進水管漏水，已請廠商協助修復，近期又出現水壓不穩情形，民進黨基隆市議員吳驊珈今天邀請相關單位會勘，研商解決方案。

基隆市政府教育處國民教育科長郭佳雯表示，昨天收到消息後立即前往學校了解狀況，協請自來水公司以水車供應學校用水，自來水公司上午已調派水車入校供水。

至於自來水管線破漏部分，郭佳雯說，現正積極協助學校尋找修漏廠商，以快速、有效為原則盡快處理，並請學校評估每日用水量，若因供水問題影響到營養午餐供應，會協調鄰近學校支援。

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武崙國小校長楊志欽指出，目前營養午餐供應無虞，會儘速處理漏水相關事宜，維持學校正常運作。

經會勘後，吳驊珈表示，請教育處協助支應經費，由武崙國小尋找廠商，盡速找出漏水點並施工改善，並請教育處檢視全市超過20年以上的校園老舊管線適時檢修，避免校園發生漏水情形，進而影響營養午餐供應。（編輯：方沛清）1140225