林俊憲陣營重提議長選舉跑票 陳亭妃盼勿活在過去

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）民進黨立委林俊憲與台南市議員蔡蘇秋金今天舉辦聯合服務處成立大會，上台助講者提及多年前議長選舉黨籍議員跑票爭議，遭影射的立委陳亭妃說，盼大家不要一直活在過去。

林俊憲與蔡蘇秋金今天在佳里區舉辦聯合服務處成立大會暨蔡蘇秋金服務處喬遷茶會，台南市長黃偉哲前往致意，兼任民進黨台南市黨部主委的立委郭國文，立委林宜瑾、王義川，台南市議長邱莉莉、副議長林志展與多名議員到場站台。

主辦單位公布湧入約3000名支持者，除助講者輪番上台宣講，現場並不時高呼「唯一支持」口號，展現支持林俊憲競逐下屆台南市長的基層實力及團結氣勢。

林俊憲致詞表示，感謝在地民眾及許多議員們相挺，民進黨在執政後遇到許多困難與挑戰，而他正是最能團結民進黨，許給台南民眾最好願景的人選，未來將持續說明對台南的擘劃與願景，也希望大家給他機會，他會用行動來證明。

他說，針對海線一帶民眾重視的國道8號延伸等工程，他與中央密切合作，擘劃未來交通網絡，尤其蔡蘇秋金是他長期合作夥伴，此次設立聯合服務處更能提升服務品質，為民眾爭取更多資源與福利。

林宜瑾宣講表示，林俊憲有這麼多台南市議員團隊相挺，各個清廉、不跑票、不歪哥，代表林俊憲絕對值得信任，市長選舉黨內初選是接電話比賽，不論聽到什麼名字都要唯一支持林俊憲，才能讓林俊憲出線，為大家服務。

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邱莉莉說，陳亭妃與子弟兵過去曾經不為大局著想，今日許多立委、議員站出來相挺林俊憲，是因為大家政治理念一致，林俊憲是公認最能代表民進黨的，因此初選一定要唯一支持林俊憲。

陳亭妃接受電話訪問對此表示，黨主席賴清德三令五申呼籲團結，且當年的台南市正副議長選舉，黨中央已調查過，大家應該要大步向前，不要一直活在過去，並呼籲她的支持者們不要惡意攻擊、抹黑，遵從黨主席賴清德叮嚀，民進黨內部不能亂，中了國民黨和民眾黨製造社會對立與分化的計。（編輯：李淑華）1140302