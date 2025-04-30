綠台南市長初選激戰 林俊憲陳亭妃談團結再隔空互槓

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（中央社記者王揚宇、葉素萍台北30日電）有意爭取民進黨提名參選台南市長的立委林俊憲與陳亭妃，今天不僅都在立法院開記者會，也再度隔空互槓。林俊憲說，團結不是團結國民黨來打民進黨同志；陳亭妃則說，當然是黨內團結，不要傷支持者的心。

林俊憲與陳亭妃因民進黨台南市長初選一事，多次針鋒相對，28日他們在臉書互嗆。林俊憲指陳亭妃藉國民黨的力量來打擊黨內，陳亭妃則說黨內是競爭不是鬥爭。

林俊憲今天在立法院召開記者會，接下來自加拿大的312份罷免國民黨立委連署書後，陳亭妃在臉書撰文稱她每天彙整各地的連署書，每週親送民進黨中央黨部。

此外，陳亭妃今天參加民進黨立委蔡易餘召開的「關稅衝擊迅速，農漁業預算應擴大規模強化國際競爭力」記者會，就在林俊憲舉行記者會的會議室旁，引來討論。記者會後，林俊憲、陳亭妃分別接受媒體訪問，再度隔空叫陣。

民進黨台南市長尚未提名，布局許久的民進黨立委林俊憲與陳亭妃日前隔空交鋒，成為媒體關注焦點；陳亭妃（前右）30日在立法院接受媒體訪問時表示，團結最重要。中央社記者徐肇昌攝 114年4月30日

對於陳亭妃說要黨內團結，林俊憲受訪表示，團結是黨內的團結，不是去團結國民黨來打黨內同志，他也是呼籲要團結，不要去結合國民黨來分裂民進黨。此外，他已結合、團結大多數的民進黨議員，希望大家黨內團結對抗國民黨。

媒體也就相關議題詢問陳亭妃，她說，當然是跟黨內團結，因此只要關於黨內的問題，她都不回應，因為這會傷了和氣，且身兼民進黨主席的總統賴清德也一直強調團結。現在是大罷免的關鍵時刻，大家應同心協力，不要傷了支持者的心。

林俊憲與陳亭妃到底誰跟台南出身的國民黨立委謝龍介比較好，也成媒體關注焦點。

林俊憲說，謝龍介手下的國民黨議員都在支持陳亭妃，呼籲國民黨不要介入民進黨台南市長初選。

陳亭妃提到她跟謝龍介戰了5次且贏了5次，「我跟謝龍介怎麼會好」，況且她也絕對不會去跟謝龍介拍影片開箱等。

民進黨中常委陳茂松下午在中常會後受訪表示，陳亭妃在中常會本來想反映，但黨主席賴清德說林俊憲不在場，就先不要在中常會講，改天兩人在場時再說。

民進黨立委王世堅則在民進黨中常會前受訪表示，陳亭妃、林俊憲都相處得不錯；陳亭妃的脾氣個性都很好，也照著黨內規矩，現在專心在立法院工作；對於2026選舉，兼任民進黨主席的總統賴清德一再交代，當下工作任務最重要，陳亭妃都依照這樣的指示在做。

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至於賴清德是不是應該出面主持公道，王世堅說，現在還不是2026，初選開始時，主席自然會介入，現在國事繁忙，賴總統有太多大大小小的國內外事務，包括美國關稅等議題，這才是大問題大事情，其他小枝小節不用勞駕主席。

民進黨立委賴瑞隆在中常會前受訪表示，任何政黨都不應該介入其他政黨的初選事務；政黨內的人也應該思慮清楚，不要引用其他力量試圖在初選上有所幫助，這個是非原則很清楚。（編輯：林興盟）1140430