林俊憲指藉藍力量打綠 陳亭妃：黨內是競爭非鬥爭

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（中央社記者王揚宇台北28日電）民進黨台南市長尚未提名，布局許久的民進黨立委林俊憲與陳亭妃今天再度隔空交鋒。林俊憲指陳亭妃藉國民黨的力量來打擊黨內，陳亭妃則說，黨內是競爭不是鬥爭。

有意爭取民進黨提名參選台南市長的林俊憲與陳亭妃，因台南市長初選一事，多次針鋒相對引發討論。

林俊憲今天在臉書發文提到，位於新營的停五立體停車場上午舉行動土典禮，本應是喜事一樁，卻因國民黨議員蔡育輝率眾大鬧，變成鬧劇一場，而且多位參加典禮的民進黨議員跟他說，蔡育輝造謠此項建設與他無關、還對他大罵等，而陳亭妃全程在旁支持蔡育輝的謊言。

林俊憲說，國民黨對他的攻擊抹黑，這沒什麼，畢竟他總是站在第一線批評國民黨，被當頭號目標針對，早就習慣，但陳亭妃怎麼會藉國民黨的力量來打擊黨內，更何況是在全黨正努力翻轉國會的時候。

林俊憲表示，類似攻擊手法已不是第一次，之前他隱忍不發是為了大局著想，團結對外、翻轉國會，這是他的優先目標，然而陳亭妃想獲得國民黨協助、不抨擊國民黨在國會所作所為，他也尊重，每個人有自己的選擇。

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在林俊憲發文2小時後，陳亭妃也在臉書撰文指出，黨內是競爭不是鬥爭，總統賴清德一再強調現階段最重要的是團結向前，而不是內部消耗。回顧過去，賴總統在台南市長任內，以72.9%的高得票率成功連任，這不僅代表民眾對賴市長施政的高度肯定，也展現出台南隊凝聚力量的成果。

陳亭妃說，面對未來更應該延續這股團結力量、攜手合作，為2028年賴總統順利連任打下堅實的基礎。唯有團結，才能繼續贏得人民的信任，走得更遠。（編輯：林克倫）1140428