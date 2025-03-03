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彰化東螺溪3月枯水期 環保局專案稽查沿岸養豬場

2025/3/3 16:36（3/3 16:51 更新）
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彰化縣環保局表示，3月是東螺溪枯水期，水位較低，沿岸養豬業者如偷排廢水，臭味明顯，環保局除原有稽查措施外，另啟動專案稽查。（彰縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月3日
彰化縣環保局表示，3月是東螺溪枯水期，水位較低，沿岸養豬業者如偷排廢水，臭味明顯，環保局除原有稽查措施外，另啟動專案稽查。（彰縣府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月3日
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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰化縣環保局今天指出，東螺溪3月進入枯水期，為避免養豬業者違規偷排廢水，將啟動專案稽查，溪畔2座水質監測站，搭配遠端監控水質感測器監控，查獲違規業者依法嚴辦。

彰縣環保局今天發布新聞，東螺溪沿岸的養豬場常違規偷排廢水，環保局自民國111年連3年執行東螺溪排放廢水稽查，111年有16家業者違規，罰款金額總計新台幣100萬元；112年有33家業者違規，罰款金額總計約有122萬元，其中有3家業者被勒令停業；去年有28家業者遭裁罰，總計罰款約有121萬元，2家業者因違規停業。

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彰化縣環保局人員告訴中央社記者，3月是東螺溪枯水期，水位較低，沿岸養豬業者如偷排廢水，臭味明顯，加上3月也是木棉花盛開季節，民眾常在東螺溪畔賞花，環保局除原有稽查措施外，另啟動專案稽查。

彰縣環保局指出，為防堵偷排，環保局112年開始，在東螺溪流域的2座水質監測站，搭配遠端監控水質感測器，全天候監控水體變化，一旦數據顯示水質異常，稽查人員便會立即出動進行稽查。呼籲養豬場業者不要違規偷排，若違規情節嚴重，還可能直接被勒令停業，得不償失。（編輯：李錫璋）1140303

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#環保局
#東螺溪
#養豬場
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